ORF SPORT + mit GAK 1902 – St. Anna/Aigen aus der Steirischen Landesliga

Ebenfalls am 7. und 8. April: Boxen, Judo-Grand-Prix und die Austrian Volley League

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 7. April 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Tennis-Davis-Cup Russland – Österreich um 13.00 Uhr, von der Bounce Fight Night (Teil 1 um 18.40 Uhr, Teil 2 mit dem Comeback von Marcos Nader um 21.40 Uhr) und von der Box Fight Night mit dem WBC-Titelkampf von Eva Voraberger um 20.50 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr sowie die Höhepunkte von der World Tour – Grand Prix in Antalya um 23.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Fußball-Spiel GAK 1902 – St. Anna/Aigen aus der Steirischen Landesliga um 10.50 Uhr, von der Judo World Tour – Grand Prix in Antalya um 15.00 Uhr, vom 2. Finalspiel SG Kelag Klagenfurt – UVC Holding Graz in der Austrian Volley League Women um 17.30 Uhr und vom 2. Finalspiel SG Union Raiffeisen Waldviertel – SK Posojilnica Aich/Dob in der Austrian Volley League Men um 20.15 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 7.50, 8.50, 9.50, 13.00 und 14.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.20, 9.20, 10.20, 13.30 und 14.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie das „Yoga-Magazin“ zur ORF-Initiative „Bewusst gesund“ um 22.30 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 8. April.

Nach dem 5:0 gegen Weißrussland in St. Pölten muss die österreichische Davis-Cup-Mannschaft in der zweiten Runde der Europa/Afrika-Zone I am 6. und 7. April gegen Russland antreten. Gelingt in Moskau ein Sieg, wird im September in der Relegation um den Aufstieg in die Weltgruppe gespielt. Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek nominierte Sebastian Ofner, Dennis Novak, Jürgen Melzer sowie die Doppel-Spezialisten Philipp Oswald und Tristan-Samuel Weissborn. Kommentator ist Dieter Derdak.

Erstmals seit vielen Jahren gibt es in diesem Jahr wieder einen großen Boxevent in Wien. In der Bounce Fight Night am 7. April sind in der Albert-Schultz-Halle die besten Boxer Österreichs zu sehen. Höhepunkt ist das Comeback des ehemaligen EU-Meisters Marcos Nader aus Wien, der im Mittelgewicht gegen den Serben Darko Knezevic kämpft. Kommentator ist Marc Wurzinger.

Bei der Profi-Boxgala in der Arena Nova in Wiener Neustadt boxt die Österreicherin Eva Voraberger am 7. April gegen die Serbin Nina Radovanovic um den WBC-Titel im Bantamgewicht. Kommentator ist Marc Wurzinger.

Antalya in der Türkei ist vom 6. bis 8. April Austragungsort für einen Grand Prix im Rahmen der Judo-World-Tour. Kommentator ist Peter Brunner, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler. Tag 2 (Samstag) ist von 15.00 bis 17.30 Uhr live in der ORF-TVthek zu sehen.

ORF SPORT + zeigt drei Spiele aus der Fußball-Landesliga live. Zum Start steht das Match GAK 1902 – St. Anna/Aigen aus der Steirischen Landesliga am 8. April auf dem Programm. Es folgen die Begegnungen SV Salzburg – Zell/See aus der Salzburger Landesliga am 10. Mai und SW Bregenz – Feldkirch aus der Vorarlbergliga am 10. Juni. Kommentator ist Florian Prates.

Die Damen des UVC Holding Graz haben das erste AVL-Finalspiel gewonnen. Sie bezwangen die SG Kelag Klagenfurt zum Auftakt der „Best-of-5“-Serie in der Bluebox-Arena Graz 3:2 (25:21, 25:19, 19:25, 17:25, 15:6). Für die Murstädterinnen ist es die erste Finalteilnahme überhaupt. Die Wildcats griffen siebenmal in den vergangenen 15 Jahren nach dem Meistertitel, kassierten allerdings gegen den von Graz entthronten Serienmeister SG VB NÖ Sokol/Post ebenso viele Finalniederlagen.

Kommentator ist Robert Neukirchner.

Der SK Posojilnica Aich/Dob hat das Auftaktspiel der DenizBank AG Volley-League-Finalserie gegen Herausforderer Union Raiffeisen Waldviertel für sich entschieden. Der MEVZA-Cupsieger setzte sich in der Bleiburger JUFA-Arena 3:1 (22:25, 25:19, 25:23, 25:22) durch. ORF SPORT + überträgt alle Spiele der „Best-of-7“-Finalserie live. Kommentator ist Johannes Hahn.

