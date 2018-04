Amtsübergabe an der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach

LH Mikl-Leitner: „Bezirkshauptmannschaften sind zentraler Teil unseres Erfolgsweges in Niederösterreich“

St. Pölten (OTS/NLK) - Gerlinde Draxler folgt auf Verena Sonnleitner als Bezirkshauptfrau von Mistelbach: Heute, Freitag, fand die feierliche Amtsübergabe statt. Dabei wurde durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Verabschiedung der bisherigen Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner, die an die Bezirkshauptmannschaft Baden gewechselt ist, sowie die Vorstellung der neu bestellten Bezirkshauptfrau Gerlinde Draxler vorgenommen. An der Spitze der Ehrengäste standen neben der Landeshauptfrau auch Landtagspräsident Karl Wilfing, LH-Stellvertreter Franz Schnabl, Landesamtsdirektor Werner Trock und als Vertreter der Einsatzorganisationen Landespolizeidirektor Konrad Kogler, Militärkommandant Martin Jawurek und Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. Grußworte sprachen die Vertreter der Gemeindevertreterverbände Bezirksobmann Vizebürgermeister Christian Balon und Bezirksvorsitzender-Stellvertreter Bürgermeister Wolfgang Erasim.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sprach in ihrer Festrede von einem „ganz besonderen Tag“ und von einer „wichtigen Zäsur“ für die Verwaltung im Bezirk sowie die Entwicklung der gesamten Region. Verena Sonnleitner habe in den vergangenen dreieinhalb Jahren den Bezirk „mit sehr viel Herzblut“ geleitet und die Herausforderungen „mit sachlicher, fachlicher und menschlicher Bravour“ gemeistert.

„Die niederösterreichischen Landsleute sagen zu über 90 Prozent, dass sie mit der Verwaltung sehr zufrieden sind“, betonte die Landeshauptfrau und bedankte sich für „den Fleiß, die Kompetenz und das Engagement der gesamten Beamtenschaft“. Dafür brauche es auch Führungskräfte, „die sachlich und fachlich kompetent sind, sehr professionell arbeiten und Managementqualitäten aufweisen“, so Mikl-Leitner: „Daher müssen unsere Bezirkshauptleute juristisch bestens ausgebildet sein, sehr viel an Sachverstand und Hausverstand haben und managen können. Und sie brauchen auch die Liebe zu den Bürgerinnen und Bürgern.“

Der nach Baden gewechselten Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner sagte sie „ein herzliches Dankeschön für die geleistete Arbeit“. Deren Nachfolgerin Gerlinde Draxler sei „erfahren, kompetent und mit Herzblut dabei“. Die Landeshauptfrau: „Ich freue mich auf eine gute und enge Zusammenarbeit.“

„Unsere Bezirkshauptmannschaften sind ein zentraler Teil unseres Erfolgsweges in Niederösterreich“, so Mikl-Leitner weiters: „Die Bezirkshauptmannschaften treffen rasche Entscheidungen vor Ort für unsere Bürgerinnen und Bürger“. Darüber hinaus seien die Bezirkshauptmannschaften „wichtige Aushängeschilder nach außen“ und durch ihre Nähe zu den Menschen „das Rückgrat des Föderalismus“.

Verena Sonnleitner bedankte sich in ihren Abschiedsworten dafür, „dass ich in Mistelbach so viel Bedeutendes mitgestalten durfte“. Die Jahre in Mistelbach seien für sie „sehr wertvoll“ gewesen. Im Bezirk Mistelbach stehe „das Miteinander an erster Stelle“, meinte sie: „Das Miteinander funktioniert hier in einer Art und Weise, dass man auf die Menschen aktiv zugeht, mit ihnen redet und ihnen auch zuhört.“ Sonnleitner abschließend: „Ich gehe zwar als Bezirkshauptfrau, bleibe aber als Mensch mit diesem Bezirk verbunden.“

Die neue Bezirkshauptfrau von Mistelbach, Gerlinde Draxler, bedankte sich für das Vertrauen, sie freue sich auf die neue Herausforderung. Sie wolle „eine offene Tür und ein offenes Ohr für Anliegen“ haben und das Handeln der Behörde „transparent, bürgernah und mit Augenmaß gestalten“, versicherte sie. Ein großes Anliegen sei ihr auch die Zusammenarbeit mit den Gemeinden, weiters wolle sie „mit allen Einsatzorganisationen, Institutionen und Entscheidungsträgern engen Kontakt halten“, betonte Draxler.

Gerlinde Draxler wurde 1974 geboren und schloss 1998 das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien ab. Im Jahr 2002 trat sie in den NÖ Landesdienst ein. Nach Tätigkeiten an den Bezirkshauptmannschaften Korneuburg und Krems wurde sie 2009 BH-Stellvertreterin in Horn und 2013 BH-Stellvertreterin in Korneuburg. Am 9. Jänner 2018 wurde sie mit Wirksamkeit vom 1. April 2018 zur Bezirkshauptfrau von Mistelbach bestellt.

Verena Sonnleitner wurde 1971 geboren und trat 2001 in den NÖ Landesdienst ein. Nach Tätigkeiten an den Bezirkshauptmannschaften Baden, St. Pölten und Mödling wurde sie 2010 Bezirkshauptmann-Stellvertreterin in Bruck/Leitha, von 2011 bis 2014 übte sie diese Funktion in Mödling aus. 2014 wurde sie Bezirkshauptfrau in Mistelbach, seit 1. April 2018 ist sie Bezirkshauptfrau in Baden.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion - Pressedienst

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse