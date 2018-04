Königsberger-Ludwig: Solidarisches System sichert Zugang zu hochwertigen Gesundheitsleistungen

Weltgesundheitstag 2018 thematisiert flächendeckende Gesundheitsversorgung

St. Pölten, (OTS) - Zum 70. Mal wird morgen, Samstag, der Weltgesundheitstag begangen. Jährlich nützt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) diesen Tag, um auf ein wichtiges Gesundheitsthema aufmerksam zu machen. Heuer erinnert sie an die Bedeutung einer flächendeckenden Gesundheitsversorgung. „Rund 99 Prozent der heimischen Bevölkerung sind in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert. Sie können dadurch eine umfassende gesundheitliche Betreuung in Anspruch nehmen. Dieser Zugang zu hochwertigen Gesundheitsleistungen ist aber keine Selbstverständlichkeit“, unterstreicht NÖ Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.

„Die gute medizinische Versorgung in Niederösterreich in der Vergangenheit ist das Ergebnis eines umfassenden Gesundheits- und Sozialsystems, dessen Erfolg gerade in der solidarischen Finanzierung und dem niederschwelligen Angebot liegt. Um die gewohnte Versorgung im öffentlichen Gesundheitssystem weiterhin flächendeckend sicherzustellen, braucht es aber neue, attraktive Modelle und Rahmenbedingungen, insbesondere für ein gutes Zusammenwirken des ambulanten und niedergelassenen Bereichs“, hält LR Königsberger-Ludwig fest.

Zudem kündigt LR Königsberger-Ludwig an, auf die von der Bundesregierung angekündigte Zusammenlegung der Krankenkassen besonderes Augenmerk legen zu wollen: „Entscheidungen sehr weit weg von den Patientinnen und Patienten würden regionale Stärken gefährden.“ Insofern seien alle Weichenstellungen darauf zu hinterfragen, ob jeder Mensch auch hinkünftig Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch nehmen könne – unabhängig von Ort, Zeit und der eigenen Geldbörse, so Königsberger-Ludwig. (Schluss) ha

Rückfragen & Kontakt:

Büro LR Ulrike Königsberger-Ludwig

Mag. Dr. Anton Heinzl

Pressesprecher

02742/9005 DW 12576, Mobil: +43 676/4073709

anton.heinzl @ noel.gv.at