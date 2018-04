Wiener Zentralfriedhof: Neues Café eröffnet

Neue Filiale der Kurkonditorei Oberlaa in denkmalgeschütztem Gebäude am Zentralfriedhof eröffnet

Wien (OTS) - Der Wiener Zentralfriedhof ist mit seinen 330.000 Gräbern einer der größten Friedhöfe Europas und wird jährlich von mehreren hunderttausend Menschen besucht, darunter auch zahlreichen Touristen. Sie alle dürfen sich ab sofort über ein gastronomisches Angebot im neuen Kaffeehaus beim 2. Tor freuen.

Die für die Friedhöfe zuständige Stadträtin Ulli Sima, der Geschäftsführer der B&F Wien – Bestattung und Friedhöfe, Markus Pinter und Geschäftsführerin der Konditorei Oberlaa, Christine Grohs, eröffneten heute feierlich das neue Café.

Auf 340 m2 im denkmalgeschützten Gebäude beim Tor 2, in dem auch der renovierte und neu gestaltete Infopoint des Wiener Zentralfriedhofs untergebracht ist, erwartet Besucherinnen und Besucher das allseits bekannte Angebot der Kurkonditorei Oberlaa Mehlspeisen, Getränke aber auch eine Auswahl an warmen und kalten Speisen.

„Der Zentralfriedhof mit seinen zahlreichen Sehenswürdigkeiten, Kulturgütern und der beeindruckenden Natur ziehen jährlich hunderttausende BesucherInnen an. Das neue Cafe ist eine sinnvolle Erweiterung des Angebotes des Kulturraumes Friedhof“, so Sima.

Im Innenbereich laden 127 Plätze die BesucherInnen zum Verweilen ein, in einem Schanigarten mit Blick auf die beeindruckende Natur am Zentralfriedhof befinden sich weitere 46 Plätze. Um nach einer Trauerfeier den „Leichenschmaus“ im Familien- und Freundeskreis direkt vor Ort einnehmen zu können, steht auch ein abtrennbarer Raum zur Verfügung. Das Café ist während der Friedhofsöffnungszeiten jeden Tag in der Woche geöffnet.

Markus Pinter, Geschäftsführer der B&F Wien, sieht in der Konditorei Oberlaa einen starken Partner für die Etablierung eines Cafés auf diesem besonderen Standort. Die Kurkonditorei Oberlaa besteht seit 1974 und steht als Wiener Marke für Qualität, angenehme Atmosphäre und Seriosität. „Das Café steht Wienerinnen und Wienern nach einem Friedhofsbesuch, aber auch für ein Zusammensein nach einer Trauerfeier offen und komplettiert unser Angebot am Wiener Zentralfriedhof“, so Markus Pinter.

