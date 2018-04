RK-Terminvorschau vom 9. April bis 20. April 2018

Wien (OTS/RK) - In der Zeit vom 9. April bis 30. April 2018 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 9. APRIL 11.00 Uhr, Pressekonferenz anl. „1-Jahres-Bilanz der Gesundheitberatung 1450“ mit StRin Sandra Frauenberger, WGKK-Obfrau Ingrid Reischl und dem stv. Generaldirektor des Hauptverbandes der Sozialversicherungen Volker Schörghofer (1., Rathaus, Stiege 8, 1. Stock, Beratungszimmer 308P) 11.00 Uhr, Überreichung des Großen Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Dr. Oskar Wawra durch Bgm. Michael Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 18.00 Uhr, Präsentation des Leitbildes für das Loquaigrätzel mit BV Markus Rumelhart (Veranstaltungszentrum Mariahilf, 6., Königseggasse 10) DIENSTAG, 10. APRIL 09.30 Uhr, 30 Jahre Schuldnerberatung mit StRin Sandra Frauenberger (Rathaus, Wappensaal) 10.00 Uhr, Fototermin „Neugestaltung Lange Gasse“ mit u.a. BVin Veronika Mickel-Göttfert, GR Rüdiger Maresch, interim. Dienststellenleiter der MA 28 Thomas Keller (8., Lange Gasse Ecke Josefstädter Straße) 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters mit StR Jürgen Czernohorszky (Rathaus, Steinsaal I), Zutritt nur mit gültigem Presseausweis MITTWOCH, 11. APRIL 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (Pflegewohnhaus Baumgarten, 14., Seckendorfstraße 1, Festsaal) DONNERSTAG, 12. APRIL 11.00 Uhr, Überreichung der Ehrenbürger-Urkunde der Stadt Wien an Dr. Hugo Portisch durch StR Andreas Mailath-Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Döbling (Amtshaus, 19., Gatterburggasse 14, Stiege 4, Erdgeschoss, Festsaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Ottakring (Amtshaus, 16., Richard-Wagner-Platz 19, 1. Stock, Sitzungssaal) MONTAG, 16. APRIL 10.00 Uhr, Pressegespräch zur Wiener Tagungs-Bilanz 2017 mit u.a. StRin Renate Brauner (APA-Pressezentrum, 6., Laimgrubengasse 10) DIENSTAG, 17. APRIL 16.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Alfred Veider durch Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Rathaus, Wappensaal) MITTWOCH, 18. APRIL 11.00 Uhr, Überreichung des Großen Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Bernhard Dworak durch GRin Nicole Berger-Krotsch (Rathaus, Wappensaal) DONNERSTAG, 19. APRIL 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Toni Polster und Markus Spiegel durch StR Andreas Mailath-Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesung „Zivilcourage! Agieren vs. Reagieren – couragiert aktiv in schwierigen Zeiten“ (ArtSocialSpace Brunnenpassage, 16., Brunnengasse 71/Yppenplatz)

