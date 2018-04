Favoriten: „What’s In My Heart“ mit Stefan Eigner

Wien (OTS/RK) - Der Nachwuchssänger Stefan Eigner ist ein immerzu gern gesehener Künstler auf der Bühne im Böhmischen Prater in Wien-Favoriten. Das Repertoire des Talents erstreckt sich von aktuellen Hits bis zu Evergreens. Für sein nächstes Gastspiel im Konzertsaal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) am Samstag, 7. April, hat der jugendliche Vokalist ein neues Programm mit dem Titel „What’s In My Heart“ einstudiert. „Rockende“ Stücke und gefühlsbetonte Kompositionen sind ab 19.00 Uhr zu hören. Einlass: 18.00 Uhr.

Junge Menschen (bis 14 Jahre) zahlen 5 Euro und für Erwachsene kostet der Eintritt 10 Euro. Am Konzert von Stefan Eigner sind singende Gäste beteiligt. Koordinator dieser Veranstaltung ist der „Kulturverband Böhmischer Prater“. Manfred Fritz engagiert sich als Sprecher des Verbandes und bezeichnet das Konzert als „Ein Vergnügen für die ganze Familie“. Infos: Telefon 0676/720 94 11. Auskunft per E-Mail: m.fritz @ musicreport.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturverband Böhmischer Prater:

www.böhmischer-prater.at

Kultur-Termine im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

