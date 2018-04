Franz Koll verstärkt die Geschäftsführung bellaflora

Leonding (OTS) -

Mit 1. April 2018 steigt Mag. Franz Koll (51) in die Geschäftsführung von bellaflora ein.

Franz Koll ergänzt ab 1. April 2018 die Geschäftsführung von bellaflora. Mit Patricia Schweiger-Bodner und Mag. Alois Wichtl, der Österreichs größtes Gartencenter seit 2009 als Geschäftsführer erfolgreich leitet, wird er am nachhaltigen Wachstum der Grünen Nummer 1 arbeiten.

Koll kennt den Handel aus 14 Jahren in leitenden Funktionen, zuletzt rund sechs Jahre als Geschäftsleiter der Intersport Austria Gruppe.

Über bellaflora

bellaflora ist Österreichs führendes Unternehmen für naturnahes Gärtnern und Dekorieren. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und erwirtschaftete 2017 einen Nettoumsatz von 83,5 Mio. Euro. In den 27 Filialen sind derzeit ca. 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt – 26 davon sind Lehrlinge. Das Unternehmen steht in österreichischem Privateigentum. Die Firmenzentrale befindet sich in Leonding bei Linz. Mehr Informationen zum Unternehmen unter: www.bellaflora.at



