ÖVP Mariahilf: Gerhard Hammerer als Bezirksparteiobmann wiedergewählt

Team aus erfahrenen und neuen Kräften – Forderung nach baldiger Umsetzung wichtiger Infrastrukturprojekte – Ausbau der bezirksübergreifenden Zusammenarbeit

Wien (OTS) - Beim gestrigen Bezirksparteitag der ÖVP Mariahilf wurde Gerhard Hammerer als Bezirksparteiobmann mit 93,1% wiedergewählt. Hammerer (48) ist seit 20 Jahren im Bezirk politisch aktiv und führt als Klubobmann die ÖVP-Fraktion im Mariahilfer Bezirksparlament an. Der verheiratete Vater von zwei Töchtern arbeitet hauptberuflich im Rathausklub der ÖVP Wien, als Stellvertreterinnen fungieren BzRin Maria Blazej, die Mariahilfer Trafikantin Verena Haller sowie die Wohnbauexpertin Tatjana Weiler. Mit dem goldenen Ehrenzeichen wurden die langjährige Bezirksrätin Bernadett Humer und die Obfrau des Seniorenbundes Martha Pint von ÖVP Wien Landesparteiobmann Bundesminister Gernot Blümel geehrt.

„Ich freue mich, dass wir auch aus der Oppositionsrolle heraus in Mariahilf einige Projekte umsetzen konnten, beispielsweise einen Schutzweg in der Gumpendorfer Straße auf Höhe Millergasse im Einzugsbereich mehrerer Schulen. Mariahilf ist ein stark wachsender Bezirk, daher müssen wir heute schon das Mariahilf von morgen planen und die notwendige Infrastruktur für Kinder und die ältere Generation bereitstellen. Wir werden daher in Bezug auf die Errichtung eines Generationenhauses in der Stumpergasse nicht locker lassen und uns auch weiterhin für die Umsetzung eines Bauernmarkts am Christian Broda-Platz einsetzen“, so Hammerer in seiner Rede am Bezirksparteitag.

„Im Gegensatz zu Rot-Grün stehen wir für ein Miteinander in der Verkehrspolitik und eine Bürgerbeteiligung, die diesen Namen auch verdient. Das Ergebnis der Wahlen vom vergangenen Oktober ist eine gute Basis, auf der wir aufbauen können. Wir werden weiterhin die Interessen der Anrainerinnen und Anrainer vertreten, die Kontakte zu unseren Zielgruppen ausbauen und bezirksübergreifend zusammenarbeiten“, so Hammerer weiter.

„Mit Gerhard Hammerer steht ein erfahrener und versierter Bezirkspolitiker an der Spitze der ÖVP Mariahilf, ich gratuliere ihm zu seiner vierten Wiederwahl. Er ist Garant für eine bürgerliche Politik mit Hausverstand und hat ein hervorragendes Team aus erfahrenen und neuen Kräften zusammengestellt. Die Veränderung in der ÖVP Wien geht weiter, ich freue mich auf die Fortsetzung der konstruktiven Zusammenarbeit“, so Blümel abschließend.​

