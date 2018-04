Familienbund: Weltgesundheitstag – Familie bewegt

Mit der „Wanderaktion Almgaudi“ macht der Familienbund Lust auf’s Wandern

Wien/St. Pölten (OTS) - „Miteinander Wandern ist ein tolles Erlebnis für Familien. Damit leisten sie auch einen großen Beitrag zu einem gesunden Leben. Das beginnt bei ausreichender Bewegung, gesunder Ernährung bis hin zum seelischen Gleichgewicht“, ist Familienbund-Präsident Mag. Bernhard Baier überzeugt. Anlässlich des Weltgesundheitstages (7. April) „eröffnet“ der Familienbund die Wandersaison.

„Miteinander zu wandern ist mehr als sich bloß in der Natur zu bewegen“, erklärt Baier und führt aus: „Wandern ist ein ganz intensives miteinander Erleben. Die Natur wird erfahren. Die Freude am erreichten Ziel wird gemeinsam genossen. Und es ist ein schöne Erinnerung im gemeinsamen Familienalbum.“

Ab sofort gibt es beim Familienbund die Aktion „Almgaudi“. Einfach Stempel bei Wanderstationen sammeln und einschicken. Jeder Stempel zählt - ab einem Stempel ist man beim Familienbund –Gewinnspiel dabei. Zwei Familienurlaube werden neben weiteren tollen Sachpreisen verlost.

Der Grundstein für die Motivation sich zu bewegen wird in der Kindheit gelegt. „Ist ‚Bewegung’ in Familien selbstverständlich, dann übernehmen die Kinder diese ‚Selbstverständlichkeit’ zumeist bis ins hohe Alter und geben sie auch wieder an ihre Kinder weiter“, so Bernhard Baier, Präsident des Österreichischen Familienbundes, der selbst gerne mit seiner Familie wandert

Beim Familienbund-Wanderpass werden verlost:

Jeder Pass mit einem Stempel erhält das Familienbund - Kartenspiel „Gänsemarsch“*. Ab zwei unterschiedlichen Stempeln nehmen Sie zusätzlich an der Verlosung der tollen Sachpreise in der jeweiligen Kategorie teil.

* solange der Vorrat reicht

1 Stempel - Bewegungskartenspiel Gänsemarsch

2 Stempel - 20 Kapperln

3 Stempel - 20 Trinkflaschen signiert von Marathon-Rekordhalter Günther Weidlinger

4 Stempel - 10 Rucksäcke

5 Stempel - 3 Familieneintritte ins Welios Science Center + 30 Euro für den Science Shop

6 Stempel - Familieneintritt in die Therme Erding inkl. Family Lounge

7 Stempel - 2 Familienurlaube (je 2 Übernachtungen) in einem Partnerbetrieb der Kinderhotels

Der Wanderpass kann auf www.familienbund.at heruntergeladen bzw. bei den Landesverbänden angefordert werden.

Der Weltgesundheitstag wird Jahr für Jahr international am 7. April begangen. Die Weltgesundheitsorganisation erinnert mit diesem Tag an ihre Gründung im Jahr 1948. Sie legt jährlich ein neues Gesundheitsthema von globaler Relevanz für den Weltgesundheitstag fest. Ziel ist es dabei, dieses aus der Sicht der WHO vorrangige Gesundheitsproblem ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit zu rücken.

