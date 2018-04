„Unterwegs in Österreich“ ab 9. April aus Wien

Wien (OTS) - Nächster Halt: Wien! Ab Montag, dem 9. April 2018, macht das mobile „Unterwegs in Österreich“-Studio wieder Station in Wien, und zwar genau genommen am Brunnenmarkt (Montag bis Dienstag) und vor der Wiener Stadthalle (Dienstag bis Freitag). Eva Pölzl und Patrick Budgen melden sich werktäglich in „Guten Morgen Österreich“ ab 6.30 Uhr in ORF 2, Nina Kraft begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer zusätzlich in „Daheim in Österreich“ um 17.30 Uhr in ORF 2 in den Feierabend.

Montag, 9. April: Schwerpunktthema „Gut geschlafen?“

„Guten Morgen Österreich“ vom Brunnenmarkt

„Schlaf dich wach“ lautet die aktuelle „Bewusst gesund“-Initiative, mit der der ORF vom 7. bis 13. April Bewusstsein für das Thema schaffen möchte. „Guten Morgen Österreich“ nimmt die Initiative zum Anlass und widmet sich dem Thema Schnarchen. Zu Gast ist Schauspielerin Brigitte Kren, die einerseits von der „Romy-Gala“ berichtet und über ihre neue Rolle als „Soko Donau“-Chefin spricht.

„Daheim in Österreich“ vom Brunnenmarkt

Sasha ist wieder da. Der deutsche Popsänger hat sein erstes deutschsprachiges Album aufgenommen, das am 13. April erscheint. In „Daheim in Österreich“ ist der vielseitige Sänger zu Gast und gibt einen kleinen Vorgeschmack.

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website unter http://unterwegs.ORF.at.

