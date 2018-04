LaLiga bleibt live und exklusiv bei DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz

- DAZN und LaLiga verlängern ihre erfolgreiche Zusammenarbeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz um weitere drei Saisons

- DAZN überträgt auch weiterhin live und exklusiv alle Spiele der spanischen Liga inklusive der El Clásicos

- DAZN zeigt in der kommenden Saison den besten europäischen Fußball mit LaLiga, Premier League, UEFA Europa League und UEFA Champions League

Während die spanische Fußballmeisterschaft in die Zielgerade einbiegt, freut sich DAZN, die Verlängerung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit LaLiga bis ins Jahr 2021 bekannt zu geben. Damit zeigt der Livesport-Streamingdienst DAZN auch in den kommenden drei Spielzeiten alle Spiele einer der besten Ligen der Welt live und exklusiv.

Fußballfans erleben die besten Tricks von Superstar Lionel Messi, die schönsten Tore von Cristiano Ronaldo und natürlich auch das wahrscheinlich beste und emotionalste Derby der Welt: "El Clásico" -bei dem die beiden Superstars mit ihren Clubs FC Barcelona und Real Madrid aufeinander prallen.

Kay Dammholz, Managing Director Rights & Distribution, DAZN: "Die spanische LaLiga ist eines der absoluten Kernrechte mit denen DAZN im Sommer 2016 in Deutschland, Österreich und der Schweiz an den Start gegangen ist. Daher freuen wir uns sehr über die Fortführung unserer bisherigen erfolgreichen Zusammenarbeit. Neben der Ausstrahlung aller 380 Spiele auf DAZN, plant die Perform Group die Bedeutung dieser tollen Liga im deutschsprachigen Raum über alle Plattformen hinweg weiter signifikant zu steigern.

Fußballfans finden auf DAZN in der kommenden Saison ein unschlagbares Angebot: Neben allen LaLiga-Spielen, zeigt DAZN auch alle Premier League-Partien, alle Matches der UEFA Europa League und eine Vielzahl an Livespielen der UEFA Champions League."

Javier Tebas, Präsident von LaLiga: "Mit DAZN haben wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz einen perfekten Kooperationspartner gefunden und freuen uns über die Verlängerung unserer guten Partnerschaft. DAZN ist die beste Adresse für LaLiga-Fans, denn hier erleben sie nicht nur die volle Vielfalt des Wettbewerbs, indem sie alle Partien live verfolgen können, sondern haben auch die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt auf Abruf ihren Lieblingsstars auf die Füße zu schauen."

Spannung beim Madrider Derby am Sonntag live und exklusiv auf DAZN

Real Madrid droht nach der wohl vergebenen Titelverteidigung die nächste Schmach. Die Königlichen liegen als Tabellendritter ausgerechnet hinter dem Stadtrivalen Atlético. Im direkten Duell zählt daher nur ein Sieg und mehr als 80.000 werden im Bernabéu-Stadium mitfiebern. Am Sonntag (8.4.) ab 16:15 Uhr läuft das Derby live bei DAZN! Barcelona hat es da am Vorabend weit einfacher, denn man empfängt den Mittelständler und krassen Aussenseiter Leganés (ab 20:45 Uhr live bei DAZN). Alles andere als drei Punkte für Messi & Co wären eine Riesenüberraschung.

