ORF SPORT + steigt in den Ring: Boxen live mit Marcos Nader und Eva Voraberger

Abwaage am 6. April, die Kämpfe am 7. April ab 18.40 Uhr

Wien (OTS) - Erstmals seit vielen Jahren gibt es wieder einen großen Boxevent in Wien. In der Bounce Fight Night am 7. April sind in der Albert-Schultz-Halle die besten Boxer Österreichs zu sehen. Höhepunkt ist das Comeback des ehemaligen EU-Meisters Marcos Nader aus Wien, der im Mittelgewicht gegen den Serben Darko Knezevic kämpft. Damit nicht genug Faustkampf: Bei der Profi-Boxgala in der Arena Nova in Wiener Neustadt boxt die Österreicherin Eva Voraberger am 7. April gegen die Serbin Nina Radovanovic um den WBC-Titel im Bantamgewicht.

Sowohl die Bounce Fight Night in Wien als auch die Profi-Boxgala in Wiener Neustadt sind live in ORF SPORT + zu sehen. Bereits am Freitag, dem 6. April, zeigt ORF SPORT + die Pressekonferenz und die offizielle Abwaage zum Kampf von Eva Voraberger live. Die Highlights der Abwaage zur Bounce Fight Night hat ORF SPORT + ebenfalls am 6. April im Programm (live in der ORF-TVthek).

Die Übertragungszeiten in der Übersicht:

-- Freitag, 6. April, 12.30-13.15 Uhr, ORF SPORT + live:

Pressekonferenz und offizielle Abwaage WBC-Titelkampf Eva Voraberger vs. Nina Radovanovic (Reporterin ist Caroline Pflanzl)

-- Freitag, 6. April, 16.00-17.30 Uhr, ORF-TVthek live: offizielle Abwaage Bounce Fight Night 2018 (Caroline Pflanzl)

-- Freitag, 6. April, 22.30-24.00 Uhr, ORF SPORT +: Highlights offizielle Abwaage Bounce Fight Night 2018 (Caroline Pflanzl)

-- Samstag, 7. April, 18.40-20.50 Uhr, ORF SPORT + live: Bounce Fight Night 2018 – Teil 1 (Kommentator ist Marc Wurzinger)

-- Samstag, 7. April, 20.50-21.40 Uhr, ORF SPORT + live: Box Fight Night WBC-Titelkampf Eva Voraberger vs. Nina Radovanovic (Marc Wurzinger)

-- Samstag, 7. April, 21.40-23.00 Uhr, ORF SPORT + live: Bounce Fight Night 2018 mit Comeback Marcos Nader – Teil 2 (Marc Wurzinger)

Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

