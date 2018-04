ORF SPORT + mit Tennis-Davis-Cup Russland – Österreich

Ebenfalls am 6. April: Pressekonferenz zum Boxkampf von Eva Voraberger und die Fußball-Erste-Liga

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 6. April 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen der Pressekonferenz und der offiziellen Abwaage zum WBC-Titelkampf Eva Voraberger vs. Nina Radovanovic um 12.30 Uhr, von Tag 1 vom Tennis-Davis-Cup Russland – Österreich um 14.45 Uhr und vom Fußball-Erste-Liga-Spiel FAC Wien – FC Wacker Innsbruck um 20.15 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die Höhepunkte von der offiziellen Abwaage zur Bounce Fight Night 2018 um 22.30 Uhr und von der Judo-World-Tour – Grand Prix in Antalya um 0.30 Uhr sowie das „Yoga-Magazin“ um 0.00 Uhr

Bei der Profi-Boxgala in der Arena Nova in Wiener Neustadt boxt die Österreicherin Eva Voraberger am 7. April gegen die Serbin Nina Radovanovic um den WBC-Titel im Bantamgewicht – live zu sehen in ORF SPORT +. Bereits am 6. April zeigt ORF SPORT + die Pressekonferenz und die offizielle Abwaage zum Kampf. Reporterin ist Caroline Pflanzl.

Nach dem 5:0 gegen Weißrussland in St. Pölten muss die österreichische Davis-Cup-Mannschaft in der zweiten Runde der Europa/Afrika-Zone I am 6. und 7. April gegen Russland antreten. Gelingt in Moskau ein Sieg, wird im September in der Relegation um den Aufstieg in die Weltgruppe gespielt. Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek nominierte Sebastian Ofner, Dennis Novak, Jürgen Melzer sowie die Doppel-Spezialisten Philipp Oswald und Tristan-Samuel Weissborn. Kommentator ist Dieter Derdak.

Das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“, moderiert von Bernhard Stöhr, zeigt Porträts von Sarah Fischer (Gewichtheben) und Jaqueline Witura (Bowling). Weiters berichtet „Schule bewegt“ über die School Olympics im Snowboard am Kreischberg in der Steiermark und über die Kids Trophy in Zauchensee.

In der 14-täglichen Magazinsendung „Schule bewegt“ von ORF SPORT + wird der Schul- und Nachwuchssport in all seinen Facetten abgebildet. Als verantwortliche Redakteurin fungiert Gabriela Jahn. Sportliche Leistungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen – vom Kindergarten bis zur Universität, in Schule und im Sportverein – werden präsentiert. Ebenso Projekte, die dazu beitragen, Sport aktiv auszuüben. Dem Schul- und Nachwuchssport soll damit eine breite Plattform gegeben werden, um seinen Stellenwert in der Öffentlichkeit zu erhöhen und durch das Abbilden des Sportalltags auch Vorbildwirkung für andere Schulen und Vereine zu erzeugen.

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

In der 27. Runde der Ersten Liga treffen der FAC Wien und Wacker Innsbruck aufeinander. Die Favoritenrolle ist in diesem Match klar verteilt: Die Innsbrucker führen mit neun Punkten Vorsprung die Tabelle an, die Wiener liegen auf dem letzten Tabellenplatz. Kommentator ist Daniel Warmuth.

Erstmals seit vielen Jahren gibt es in diesem Jahr wieder einen großen Boxevent in Wien. In der Bounce Fight Night am 7. April sind in der Albert-Schultz-Halle die besten Boxer Österreichs zu sehen – live in ORF SPORT +. Höhepunkt ist das Comeback des ehemaligen EU-Meisters Marcos Nader aus Wien, der im Mittelgewicht gegen den Serben Darko Knezevic kämpft.

ORF SPORT + zeigt am 6. April die Highlights der offiziellen Abwaage, die von 16.00 bis 17.30 Uhr live in der ORF-TVthek zu sehen ist.

Antalya in der Türkei ist vom 6. bis 8. April Austragungsort für einen Grand Prix im Rahmen der Judo-World-Tour. Kommentator ist Peter Brunner, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler. Tag 1 ist von 15.00 bis 17.30 Uhr live in der ORF-TVthek zu sehen.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 5. April, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at