Austrotherm expandiert in der Türkei

Der österreichische Dämmstoff-Spezialist nimmt in Ankara sein drittes Werk in Betrieb.

Wopfing/Waldegg (OTS) - Austrotherm, führender Anbieter im Bereich qualitativer Wärmedämmung in Mittel- und Osteuropa, expandiert weiter in der Türkei. Anfang April ging im Westen der türkischen Hauptstadt Ankara das nunmehr dritte Dämmstoff-Werk in Betrieb. Austrotherm produziert am neuen Standort Dämmplatten aus EPS. Die Investitionen für die neueste EPS-Produktionstechnologie belaufen sich auf 2 Millionen Euro und ermöglichen eine Jahreskapazität von bis zu 400.000 Kubikmeter. Die 6.200 Quadratmeter große Produktionshalle wurde langfristig angemietet. In Summe beschäftigt Austrotherm in Ankara 14 Mitarbeiter.

„Auch wenn wir seit zehn Jahren mit einem schwierigen Umfeld zu kämpfen haben und der stark volatile Wechselkurs uns vor immer neue Herausforderungen stellt, setzen wir auf die Langfrist-Perspektive. Allein in der Zentraltürkei leben rund 21 Millionen Menschen, über 5 Millionen davon in Ankara. Nur 30 Prozent der Gebäude verfügen über eine Wärmedämmung und das, obwohl in Anatolien strenge Winter und heisse Sommer vorherrschen“, begründet DI Gerald Prinzhorn, Geschäftsführer der Austrotherm Gruppe, den neuerlichen Expansionsschritt. „Die Energieimporte belasten die türkische Handelsbilanz. Dämmen wird auch in der Türkei zum Gebot der Stunde“, so Prinzhorn.

Austrotherm wagte 2008 als erstes europäisches EPS-Dämmstoffunternehmen den Sprung über den Bosporus. Mit hochqualitativen Dämmprodukten und Top-Service konnte man den regional gut aufgestellten Mitbewerbern in Istanbul Paroli bieten. 2013 ging in der Nähe von Izmir das zweite Austrotherm-Werk in Betrieb.

Über Austrotherm

Die in österreichischem Familienbesitz befindliche Austrotherm Gruppe konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 den Umsatz um 47 Mio. Euro (+ 15,5 %) auf den Rekordwert von 351 Mio. Euro steigern. Erstmals waren in der Austrotherm Gruppe per 31.12. 2017 1030 Mitarbeiter, davon 280 in Österreich, beschäftigt.

Austrotherm verfügt aktuell in 11 Ländern über insgesamt 22 Produktionsstandorte für Dämmstoffe. Neben der Zentrale in Wopfing, Produktionsstandorten in Pinkafeld und Purbach sowie den drei Standorten in der Türkei, ist der Dämmstoffpionier mit Unternehmen in Deutschland, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Polen, Rumänien, Slowakei und Ungarn vertreten.

Die Austrotherm Gruppe zählt, ebenso wie die Baumit und Murexin Gruppe, zur Schmid Industrieholding, die per 31.12.2017 mit 5.900 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,7 Mrd. Euro erzielte.

