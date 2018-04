AVISO Pressekonferenz: Der Handelsverband Omnichannel Readiness Index. Eine Detailanalyse 44 österreichischer Retailer.

Neue Studie: Wie gut sind die Kanäle der Big Player im Einzelhandel verzahnt? Der Handelsverband präsentiert den ersten Omnichannel Benchmark und Leitfaden für Österreich.

Wien (OTS) - Konsumenten sind zunehmend digital und recherchieren umfassend im Internet vor einem geplanten Kauf, welchen sie dann überwiegend im Laden tätigen. Omnichannel Retailing eröffnet riesige Potenziale zur Kundengewinnung und -bindung. Wie gut die heimischen Einzelhändler diese Chance wahrnehmen, untersucht die neue Handelsverband Studie Omnichannel Readiness Index 2018, die erstmals wichtige Einzelhändler Österreichs aller Branchen anhand von über 100 Einzelkriterien nach Ihrer Omnichannel-Reife vergleicht und benchmarkt.

Außergewöhnlich am Studiendesign: Die 360° Perspektive durch Kombination verschiedener Erhebungstechniken. Neben Desk Research und Händlerbefragung wurden über 1.000 Konsumenten dazu befragt, wie wichtig Ihnen die jeweiligen Faktoren sind. Die Einschätzungen sind in den Index eingeflossen – belohnt wurde also nicht nur das Vorhandensein von Omnichannel-Features, sondern auch die Bereitstellung der für den Konsumenten wertvollen Services.

Resultat der in Kooperation mit Google und MindTake durchgeführten Studie ist der erste Omnichannel Benchmark für Österreich, ein Leitfaden mit konkreten Empfehlungen für künftige Entwicklungen und Investitionen – für den gesamten Markt, vom KMU-Händler bis zum großen Handelsunternehmen.

Die Ergebnisse möchten wir Ihnen gerne im Rahmen eines Pressegesprächs präsentieren und mit Ihnen diskutieren.

Die Sprecher sind:

Rainer WILL | Geschäftsführer, Handelsverband Österreich

| Industry Head Austria, Google Austria GmbH Studienleiterin: Petra KACNIK-SÜSS | CEO, MindTake Research GmbH

Pressekonferenz

Datum: 11.04.2018, 10:00 Uhr

Ort: Handelsverband, Alser Straße 45

Alser Straße 45, 1080 Wien, Österreich

