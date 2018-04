Isabella Schulner wird Senior Consultant bei Gaisberg

Wien (OTS) - Isabella Schulner (27) ist seit April 2018 als Senior Consultant bei Gaisberg Consulting tätig. Die Experten für High Stakes Communications von Gaisberg sind auf Crisis, Litigation, Change und Finance spezialisiert und entwickeln wirksame Lösungen, wenn es um die Kommunikation komplexer und akuter Aufgaben geht. Seit über fünf Jahren berät und begleitet Schulner bei Gaisberg Kunden, die vor großen Herausforderungen stehen – wie Neupositionierung, Restrukturierung oder Kulturwandel. „Von Anfang an hat sich Isabella Schulner mit großem Engagement als wichtige Verstärkung unseres Teams gezeigt. Als versierte Kommunikationsexpertin verfügt sie übe ein breitgefächertes Know-how mit dem sie ab sofort unser Senior Consultant Team verstärkt“, so Sandra Luger, Geschäftsführerin und Partnerin bei Gaisberg Consulting.

Bei Gaisberg bringt die gebürtige Niederösterreicherin seit 2013 Expertise im Bereich Change, Interne Kommunikation sowie Leadership ein. Isabella Schulner absolvierte das Masterstudium Management mit der Spezialisierung Personalmanagement am IMC Krems. Als Vortragende an der FH St. Pölten gibt sie ihr Wissen an Studierende weiter.

Über Gaisberg Consulting

Professionelle Kommunikationslösungen, wenn‘s ums Ganze geht: Gaisberg Consulting ist eine der führenden strategischen Kommunikationsberatungen für Sondersituationen mit Sitz in Wien. Als Experten für High Stakes Communications sind wir auf Crisis, Litigation, Change und Finance spezialisiert. Detaillierte Informationen zu Gaisberg Consulting und dem Team finden Sie unter www.gaisberg.eu.

Rückfragen & Kontakt:

Gaisberg Consulting GmbH

Ute Stocker

Lugeck 4, 1010 Wien

Tel: +43 1 522 78 04

email: ute.stocker @ gaisberg.eu