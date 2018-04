Erfolg für WEKA Event-Team: Bgm. Michael Häupl zeichnet E-Mobilität.jetzt-Konferenz aus

Man bringe den Spritzwein! Stadt Wien, Wirtschaftskammer Wien und das Vienna Convention Bureau zeichnen die Konferenz E-Mobilität.jetzt der WEKA Industrie Medien aus.

Wien/Niederösterreich/Oberösterreich/Steiermark/Burgenland (OTS) - Wien ehrt die führenden Kongressveranstalter nach einem weiteren Rekordjahr – und ein Event der WEKA Industrie Medien GmbH ist mit dabei: Die E-Mobilität.jetzt-Konferenz, die im Vorjahr in Kooperation mit Austrian Mobile Power bereits zum dritten Mal den Status quo und Best Practice präsentierte, gilt mittlerweile in der Branche als ein Muss und wird auch dieses Jahr wieder am 8. November über die Bühne gehen.



„Wir freuen uns sehr über diese Ehrung, denn gerade im B2B-Bereich bedarf es besonderer Anstrengungen, ein inhaltlich ansprechendes Programm zu kuratieren und komplexe Inhalte ansprechend zu verpacken, so Beatrice Schmidt und Manuela Neißl, die Organisatorinnen der Konferenz.



Die Auszeichnung, die von Stadt Wien, Wirtschaftskammer Wien und dem Vienna Convention Bureau ausgelobt wurde, wird am 12. April im Wiener Rathaus übergeben.



Die WEKA Industrie Medien GmbH ist ein führender Anbieter crossmedialer Marken für die Zielmärkte professionelle Elektronik, Automation, Energietechnik, Elektrohandel/-handwerk und ITK. Die Abteilung Events veranstaltet in enger Zusammenarbeit mit der jeweils verantwortlichen Redaktion der Fachmedien jährlich rund 20 nationale und internationale Fachkongresse und Konferenzen.



Weiterführende Infos:

http://e-mobilitaet.cc/

https://industriemedien.at/b2b-veranstaltungen/veranstaltungen/

https://www.youtube.com/watch?v=Lmsvd0VmCzQ



Rückfragen & Kontakt:

Manuela Neißl

WEKA Industrie Medien GmbH

Dresdner Straße 45

1200 Wien

manuela.neissl @ weka.at