Margareten: „Zimmerkonzert“ mit Regina Schönleitner

Wien (OTS/RK) - Neben der regelmäßigen Durchführung von Lesungen, Buch-Präsentationen, Autoren-Workshops, Bücher-Tauschaktionen, Führungen und sonstigen Projekten nimmt sich das ehrenamtliche Team des Vereines „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) gerne Zeit für die Musik. In der Reihe „Wohnzimmerkonzert“ ist am Freitag, 6. April, ab 19.30 Uhr, die Sängerin und Musikerin Regina Schönleitner zu Gast im „read!!ing room“-Vereinslokal und trägt dort im typischen „Singer-/Songwriter-Stil“ eigene Lieder in einer dezenten Lautstärke („unplugged“) vor. Vereinssprecher Neil Y. Tresher sagt zu den Darbietungen dieser beachtenswerten Künstlerin: „Sozialkritisch, selbstironisch und einfach gut“.

Regina Schönleitner (Gesang, Gitarre) interpretiert ihre Lieder in englischer Sprache und rundet das unterhaltsame Programm mit „einer Prise Pop“ ab. Anwesende beim „Wohnzimmerkonzert“ sollen angemessene Spenden entrichten (Empfehlung: 5 Euro für Eintritt plus Getränk). Nähere Auskünfte über die aktuelle Veranstaltung und über spätere kulturelle Angebote: Telefon 0699/19 66 22 42. E-Mails an Neil Y. Tresher: readingroom @ chello.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „read!!ing room“:

www.e-zine.org

