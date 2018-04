ASFINAG Verkehrsausblick: Ferienende in Deutschland bringt erneut starke Reisewelle

Wien (OTS) - Am Sonntag, den 8. April enden in einigen deutschen Bundesländern die Osterferien. Der damit verbundene Reiseverkehr und die anhaltenden Grenzkontrollen auf deutscher Seite können zu Verzögerungen führen. „Während die einen nach den Ferien nach Hause fahren, nutzen andere das angesagt frühlingshafte Wetter für Ausflüge“, sagt Christian Ebner, Leiter des ASFINAG Verkehrsmanagements, „es wird also viel los sein auf Österreichs Autobahnen. Wir sind bestens vorbereitet, appellieren jedoch an die Autofahrerinnen und Autofahrer bitte auch bei stockendem Verkehr die Nerven zu bewahren um gefährliche Situationen zu vermeiden.“

Die wichtigste Reise-Route verläuft speziell vom Osten Richtung Deutschland. So ist auf der A 4 Ost Autobahn, der S 1 Außenring Schnellstraße und weiter auf der A 21 Wiener Außenring Autobahn und der A 1 West Autobahn, sowie auf der A 25 Welser Autobahn und der A 8 Innkreis Autobahn mit hohem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Verzögerungen sind auch bei der An- und Abreise des Europa League Spiels zwischen Red Bull Salzburg und Lazio Rom in Wals-Siezenheim zu erwarten. Betroffen sind die A 1 West Autobahn und die A 10 Tauern Autobahn im Raum Salzburg.

Baustellen

Auf der A 4 Ost Autobahn zwischen dem Knoten Schwechat und der Simmeringer Haide steht am kommenden Wochenende in beiden Fahrtrichtungen nur eine Fahrspur zur Verfügung: In Fahrtrichtung Wien/Zentrum wird der Verkehr von Freitag, 6. April ab 20:00 Uhr bis Sonntag, 8. April 15:00 Uhr einspurig geführt. In Fahrtrichtung Flughafen (Ungarn) wird der Verkehr von Samstag, 7. April ab 20 Uhr, bis Montag, 9. April 5 Uhr früh einspurig geführt. Die Baustelle kann großräumig über die S 1 Wiener Außenring Schnellstraße und die A 23 Südosttangente umfahren werden.

