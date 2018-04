aws Mittelstandsfonds investiert gemeinsam mit dem Management und internationalen Partnern in das Medizintechnikunternehmen A.M.I.

Das mittelständische Unternehmen aus Feldkirch wird im Zuge eines MBOs übernommen.

Wien (OTS) - 5.4.2018 - Das auf Medizintechnik spezialisierte Unternehmen wird im Zuge eines MBOs (Management Buy Out) von einem Konsortium bestehend aus dem Management und strategischen internationalen Vertriebspartnern übernommen. aws Mittelstandsfonds agierte dabei als Lead Investor.

Die Agency for Medical Innovations GmbH (A.M.I.) ist seit 1998 als Entwickler und Hersteller von Produkten für chirurgische Anwendungen tätig. Dazu gehören unter anderem die Behandlung von Volksleiden wie Fettleibigkeit, Hämorrhoiden, Inkontinenz und Beckenbodensenkungen der Frau. Mit den technologischen Produkten werden Patienten schonend chirurgisch behandelt. Laufende Innovation und höchste Produktqualität zeichnen das Unternehmen aus.

Marc Jablonowksi, seit 2014 CEO der A.M.I., sagt: „Unser Portfolio aus Instrumenten, Implantaten und Verbrauchsgütern für den Operationssaal wird ständig durch neue Innovationen ergänzt. Wir planen in absehbarer Zukunft in enger Kooperation mit Ärzten, bestehende Operationsverfahren zu verbessern, neue Operationsmethoden in den Markt zu bringen und sogar disruptive neue Technologien zur Verfügung zu stellen, mit denen wir unseren Ruf als Innovationsführer nachhaltig verstärken werden.“

Erfolgreicher Generationenwechsel

Vor rund vier Jahren übergaben die Altgesellschafter und der Firmengründer Walter Egle die Geschäftsführung an das heutige Managementteam. Diese setzen weiterhin auf den attraktiven Standort in Vorarlberg.

Firmengründer Walter Egle sagt: „Es ist eine Freude zu sehen, dass sich die nächste Generation Management bereit erklärt hat, Verantwortung für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens A.M.I. zu übernehmen. Uns Altgesellschaftern war es wichtig, eine für den Standort in Feldkirch nachhaltige Entwicklung des Unternehmens sicherzustellen. Das dürfte uns mit dieser Übernahme des Unternehmens durch eine Gruppe von seit Jahren bewährten Führungskräften unter Mithilfe des aws Mittelstandsfonds gelungen sein. Beim aws Mittelstandsfonds möchte ich mich für dieses Engagement recht herzlich bedanken und den neuen Eigentümern bei der Weiterentwicklung von A.M.I in den kommenden Jahren viel Erfolg wünschen.“

Karl Lankmayr, Geschäftsführer des aws Mittelstandsfonds: „Uns haben insbesondere die hohe Profitabilität, die vielversprechenden Wachstumschancen und das Management von diesem Investment überzeugt. Durch unsere Beteiligung konnten wir den Standort Feldkirch langfristig sichern. Wir sind überzeugt, dass A.M.I. mit dem innovativen Produktportfolio zukünftig ein wesentlicher Player am wachsenden Medizintechnik-Markt sein wird.“

Internationaler Expansionskurs wird fortgesetzt

A.M.I. ist bereits auf sämtlichen Kontinenten weltweit vertreten. Das Management hält am bestehenden Wachstumskurs fest. Die Märkte in Nord- und Südamerika sollen mit der Unterstützung der internationalen Investoren verstärkt werden – auch der chinesische Markt soll zunehmend bearbeitet werden.

Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 112 Mitarbeiter – mit einer sehr hohen Frauenquote. Im Zuge des Wachstums erwartet man in den nächsten fünf Jahren einen Anstieg der Mitarbeiteranzahl um weitere 60%.

Open-Innovation für ein optimales Produkt und maximalen Kundennutzen

Das Unternehmen setzt bei der Entwicklung neuer Produkte auf einen Open-Innovation Ansatz, bei dem eine enge Zusammenarbeit mit den ausführenden Chirurgen, Lieferanten und externen Partnern forciert wird. Diese Zusammenarbeit ermöglicht eine hohe Qualität bei der Produktentwicklung und ein hohes Tempo bei der Markteinführung. Die von A.M.I. entwickelten Produkte werden über ein internationales Vertriebsnetz in den Markt gebracht. Die Hauptkunden sind Krankenhausabteilungen.

Marc Jablonowski meint: „Die Medizintechnik ist heute noch eine hoch innovative Branche. A.M.I. schafft es, in diesem wettbewerbsintensiven Markt regelmäßig, innovative Lösungen in den Markt zu bringen und damit den Ruf als europäischer Trendsetter zu manifestieren. Die Ideen zur Produktverbesserung werden in der Regel von Ärzten aus aller Welt geäußert. Es ist eine wesentliche Stärke von A.M.I., diese Ideen früh zu erkennen und sehr schnell umzusetzen. Ziel ist es regelmäßig, schneller und besser zu sein als die internationale Konkurrenz. Dabei hilft es, dass wir am Standort Feldkirch alles in einer Hand haben: Entwicklung, Produktion, Produktzulassung, Marketing und Vertrieb.“

Über A.M.I.

A.M.I. ist ein Hersteller von innovativen Medizinprodukten für chirurgische Anwendungen und wurde 1998 von Walter Egle gegründet. Seit Oktober 2004 hat A.M.I. seine Zentrale in Feldkirch. Hier ist neben dem Sitz der Firmenleitung auch die Administration und das Finanzwesen, das Marketing, die Entwicklung und vor allem auch die zu Beginn 2009 stark erweiterte Produktion ansässig. Im Jahr 2013 wurde der Produktionsstandort mit dem dritten Firmengebäude weiter ausgebaut. Fünf weitere internationale Vertriebsgesellschaften befinden sich in Europa und in den USA.

www.ami.at

Über aws Mittelstandsfonds

Der aws Mittelstandsfonds ist eine unternehmerische Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Wien. Wir gehen Beteiligungen im Zuge von Wachstumsprojekten mittelständischer Unternehmen ein, bieten Anschlussfinanzierungen für wachstumsstarke Unternehmen oder beteiligen uns als Co-Investor bei mittelgroßen Übernahmen oder Unternehmensnachfolgen. Das Ziel des aws Mittelstandsfonds ist es, Unternehmen partnerschaftlich bei ihrem nachhaltigen Wachstum bestmöglich zu unterstützen und bei dessen Umsetzung auf Augenhöhe zu begleiten.

www.mittelstands-fonds.at

