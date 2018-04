Woman Day 2018: 3 von 4 Frauen gehen auf Schnäppchenjagd

Handelsverband Consumer Check: Mehrheit weiß nicht, dass Angebote auch für Männer gültig sind

Wien (OTS) - Am 5. April findet der traditionelle Woman Day statt. Bei zahlreichen Handelsunternehmen gibt es für einen Tag Rabatte von bis zu -30%. Der Handelsverband Consumer Check hat nachgefragt, wer diese Angebote kennt und nutzt.

"Aktionen wie der Woman Day sind wichtig, um neue Kunden anzusprechen und Frequenz in den Läden zu erzeugen. Anders als an einem normalen Einkaufstag gehen die Konsumenten mit einer stärkeren Kaufabsicht shoppen, da sie sich schon im Vorfeld über Aktionen und Rabatte informiert haben. Der Woman Day hat mittlerweile Eventcharakter und kommt richtig gut an. 3 von 4 Frauen werden die Angebote auch heuer nutzen", so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes. "Übrigens profitieren auch Männer von den Angeboten am Woman Day, wenngleich der Name es kaum vermuten lässt."

Modebranche und Drogerien als Profiteure

Knapp 20% der ÖsterreicherInnen haben schon mindestens einmal am Woman Day von Rabatten profitiert, fast zwei Drittel werden heuer auf Schnäppchenjagt gehen. Nur 3 von 10 Frauen haben noch nie vom Woman Day gehört.

Unternehmen aus dem Modehandel, Drogerien, Parfümerien und Schuhgeschäfte beteiligen sich am Woman Day am stärksten. Dementsprechend stehen auch Bekleidung (24%), Parfums (20%) sowie Schuhe (19%) ganz oben auf der Einkaufsliste der Befragten.

Geshoppt wird vor allem im Einkaufszentrum

Rund 60% der Männer wollen am Woman Day von der Partnerin begleitet werden, wohingegen nur jede fünfte Frau mit ihrem Partner einkaufen wird. Die Damen gehen lieber alleine (36%) oder mit Freundinnen (21%) auf die Jagd nach dem besten Preis.

Neben einzelnen Händlern nehmen auch ausgewählte Shopping Center am Woman Day teil. Jeder zweite geplante Kauf wird im Einkaufszentrum stattfinden. Rund ein Viertel plant den Einkauf in einer Einkaufsstraße und 15% nutzen den Woman Day zum Online-Shopping.

