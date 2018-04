Tiroler Tageszeitung "Leitartikel" vom 5.4.2018 von Serdar Sahin "Keine Frage der Religionsfreiheit"

Innsbruck (OTS) - Junge Mädchen müssen vor Eltern, die ihnen ein Kopftuch aufdrängen, geschützt werden. Das hat nichts mit Religionsfreiheit zu tun. Die Islamische Glaubensgemeinschaft sollte aufhören, sich dagegen zu wehren.

Mädchen ein Kopftuch aufzusetzen, ist nicht islamisch. Das hat nichts mit Religionsfreiheit zu tun, auch wenn wiederholt damit argumentiert wird. Ein fünfjähriges Mädchen entscheidet sich bestimmt nicht freiwillig für ein Kopftuch. Warum sollte es das auch, wenn überall um es herum Gleichaltrige ohne Kopfbedeckung sitzen? Die Eltern entscheiden das – und diesen gilt es, etwas auszurichten. Deshalb ist es zu begrüßen, dass die schwarz-blaue Regierung Mädchen das Tragen von Kopftüchern in Kindergärten und Volksschulen verbieten will. Das Kindswohl muss in dieser Sache über der vielzitierten „Religionsfreiheit“ stehen.

Die Islamische Glaubensgemeinschaft hat sich gegen das Verbot ausgesprochen – das ist ihr gutes Recht. Aber ihre Argumentation ist löchrig. In einer Stellungnahme heißt es, dass sich längst innermuslimisch die Erkenntnis durchgesetzt habe, dass das Selbstbestimmungsrecht von Mädchen und Frauen auf jeden Fall zu beachten sei und keinerlei Zwang ausgeübt werden dürfe.

Das mag für die breite Mehrheit zutreffen, aber dort, wo es eben nicht der Fall ist, müssen Kinder vor ihren pseudo-religiösen Eltern geschützt werden. Dabei kann es sich ja nur um Zwang handeln. Weiters heißt es von der Glaubensgemeinschaft, es werde „die bevormundende Art“ der Politik als „absolut kontraproduktiv“ empfunden. Dass Eltern ihren kleinen Mädchen eine Kopfbedeckung aufdrängen, ist aber in Ordnung? Die Islamische Glaubensgemeinschaft wäre gut beraten, hier mitzugehen, anstatt dagegen zu sein. Denn auch sie weiß, dass die Bedeckung der Haare aus (streng) religiösen Gründen erst ab der Pubertät notwendig ist. Eigentlich ist sie das gar nicht – das ist aber eine andere Geschichte.

Schülerinnen das Tragen von Kopftüchern zu untersagen, mag sicher nicht alle Integrationsprobleme lösen – bestimmt nicht. Es ist aber ein Schritt in die richtige Richtung. Für manche ist das eine Religionsdebatte – das ist sie aber nicht. Es geht darum, dass die Kinder gleiche Chancen haben – und die Mädchen werden zumindest nicht wegen ihres Kopftuchs diskriminiert. Das ist schon einmal eine bessere Ausgangslage. Wenn das Mädchen alt genug ist, selbst zu entscheiden, kann es tragen, was es will.

Bis dahin gilt, was FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache sagt: „Junge Mädchen müssen in ihrer Entwicklung frei sein.“

