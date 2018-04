Oliver Pokorny folgt Christoph Biró als „Krone“-Chefredakteur in der Steiermark

„Krone“ läutet Neuaufstellung des Print- und Online-Angebots in den Bundesländern ein

Wien (OTS) - Oliver Pokorny (49), Leitender Redakteur der „Kronen Zeitung“, übernimmt ab 1. Juni 2018 zusätzlich die Chefredaktion der „Steirerkrone“. „Wir starten damit eine Neuordnung der ,Krone’-Markenwelt. Ziel ist eine Neudefinition unseres Bundesländerauftritts in den Print-Ausgaben und auf www.krone.at“, erklären Herausgeber Dr. Christoph Dichand und Geschäftsführer Mag. Gerhard Valeskini.





„Die Steiermark ist ein ,Krone’-Kernland. Oliver Pokorny, ein gebürtiger Steirer, wird basierend auf seiner langjährigen Medien- und Kommunikationserfahrung unser inhaltliches Angebot für unsere steirischen Leser und User auf allen Kanälen optimieren“, so Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur der „Krone“.





Oliver Pokorny startete vor 29 Jahren seine berufliche Laufbahn als Redakteur der „Steirerkrone“. Nach Stationen im österreichischen Privatradio (Styria Media Group und Vorsitzender des Verbandes Österreichischer Privatsender), als Unternehmenssprecher der Andritz AG und nach Abschluss von zwei Master-Studien kehrte er 2016 als Leitender Redakteur zur „Krone“ zurück; in dieser Funktion wird er auch zukünftig österreichweite Projekte koordinieren.





Christoph Biró wird nach 35 Jahren bei der Kronen Zeitung in den Ruhestand treten. „Ich danke ihm für seinen langjährigen und erfolgreichen Einsatz für unser Haus – sowohl journalistisch als auch in unterschiedlichen Führungspositionen hat Christoph Biró immer wieder positive Akzente gesetzt“, so „Krone“-Herausgeber Christoph Dichand.

