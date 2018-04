53.000 Kids startklar - UGOTCHI macht nun noch mehr SchülerInnen schlauer

Das SPORTUNION-Gesundheitsprogramm für VolksschülerInnen sprengt in Partnerschaft mit UNIQA alle Rekorde

Wien/Niederösterreich (OTS) - Ab Montag, 9. April, stehen in den Volksschulen wieder Bewegung, Teamspirit und ein gesunder Lebensstil im Fokus. Zum bereits 13. Mal gastiert UGOTCHI, das ebenso beliebte wie putzige gelbe Maskottchen in den Klassenzimmern. In so vielen wie nie zuvor. Erstmals haben sich über 1.000 Schulen und über 3.000 Klassen für die SPORTUNION-Bewegungsoffensive angemeldet. Insgesamt 53.000 SchülerInnen (ebenfalls Rekord!) werden vier Wochen lang Punkten mit Klasse und über ein gemeinsames Klassenergebnis Gold, Silber oder Bronze erringen. Bis 6. Mai werden sich diese 53.000 Kids insgesamt 7,7 Millionen Minuten zusätzlich bewegt haben.

Und zwar nach neuesten trainingswissenschaftlichen und neurobiologischen Gesichtspunkten. Denn die SPORTUNION bringt in Partnerschaft mit UNIQA das Vital4Brain-Bewegungsprogramm in die Klassenräume. Michaela Steinacker, Präsidentin der SPORTUNION Österreich: „ UGOTCHI ist als die größte österreichische Gesundheitsinitiative für Volksschulen eine wahre Erfolgsstory. Mit der Hilfe von tausenden PädagogInnen gelingt es uns, maßgebende Akzente für die Integration von Bewegung in den Unterricht zu setzen und mit den Kinderangeboten unserer Sportvereine zu verknüpfen. “ „ Wir fördern die Bewegung von Kindern und eben auch UGOTCHI, weil es hier auch darum geht, sich gesund zu ernähren und sich ausreichend zu bewegen. Somit setzen wir auf Prävention und helfen den Menschen dabei gesund zu bleiben “, sagt Sabine Usaty-Seewald, Vorstand UNIQA Österreich.

Bewegung als Schlüssel zu mehr Gesundheit und besserem Lernerfolg

Der Schlüssel zu besserem Lernerfolg liegt bei den BDNF-Proteinen. Kleiner Name, große Wirkung. Dieses Neurotrophin wird bei steigender Herzfrequenz in höherem Maße ausgeschüttet und ermöglicht im Gehirn die Infrastruktur für effektives Lernen. Die BDNF-Proteine unterstützen die Bildung neuer Synapsen, neuer Bahnen zwischen den Nervenzellen, sie regen aber auch das Nervenwachstum an und werden deshalb als „Wunderdünger“ für die Nervenzellen bezeichnet. Die Wirkungen reichen von einer verbesserten Fähigkeit, abstrakt zu denken über ein höheres Aufmerksamkeits- und Motivationslevel bis hin zu einem leistungsfähigeren Gedächtnis.

Die Vital4Brain-Übungen setzen genau dort an. Die wissenschaftlich längst erwiesenen Effekte wären höchst willkommen, denn aktuelle Studien beklagen zusätzlich zur Verschlechterung der konditionellen und koordinativen Fähigkeiten auch eine abnehmende Konzentrationsfähigkeit bei unseren Kindern und Jugendlichen. „ Bewegung ist wichtig für Konzentration, Leistung und Erfolg. Unsere Zeit im Spitzensport hat uns gelehrt: Um Topleistungen bringen zu können, braucht es einen klaren Kopf “, wissen Stephan Eberharter und Michaela Dorfmeister, die beiden Vital4Brain-Botschafter.

Punkten mit Klasse sagt der Bewegungsarmut den Kampf an

Noch zeichnen die Studien ein düsteres Bild: Rund ein Viertel aller 8- und 9-Jährigen gilt als übergewichtig, nur 23,2 % der Burschen und 12,6 % der Mädchen zwischen 11 und 17 Jahren erreichen die empfohlenen 60 Minuten an körperlicher Aktivität pro Tag. Die Kooperation von UGOTCHI – Punkten mit Klasse und Vital4Brain bietet die idealen Voraussetzungen, um zu einer Bewusstseinsbildung in der breiten Öffentlichkeit beizutragen. Punkten mit Klasse erreicht nicht nur 53.000 Volksschulkinder und deren Eltern, sondern auch 3.000 PädagogInnen, das sind gleichzeitig 3.000 MultiplikatorInnen. Die einfach umzusetzenden, effektiven Vital4Brain-Übungen sind der ideale Inhalt, um die positiven Auswirkungen von Bewegung im Alltag der Kinder und Eltern unmittelbar erlebbar zu machen.

Der Modus, wie die Kids ihre Punkte sammeln, blieb indessen unverändert. Maßnahmen für eine gesunde Lebensweise - ausreichend Schlaf, genügend Flüssigkeitszufuhr, vermehrt Obst und Gemüse bei gleichzeitiger Reduktion von Zucker – bringen ebenso zählbares wie die durchaus anspruchsvollen Vital4Brain-Koordinationsaufgaben mit wechselnden Schwerpunkten. Diese Übungen lassen sich ohne jeden Aufwand im Klassenzimmer umsetzen. Am Wochenende aber schlüpfen die SchülerInnen selbst in die Trainerrolle, bringen ihren Eltern die Übungen bei und bewältigen gemeinsam mit ihnen eine ganze Familieneinheit. Je mehr Punkte jeder einzelne bzw. die ganze Klasse sammelt, desto eher winkt die Goldmedaille, das stärkt auch den Teamspirit.

Ob Gold, Silber oder Bronze lässt sich ganz leicht auf www.ugotchi.at eruieren. Dort können alle teilnehmenden Klassen ihre Ergebnisse eintragen und ihren Punktestand abrufen. Ebenso finden sich dort alle Vital4Brain-Übungen sowie die Familieneinheiten als Videos zum Nachmachen.

SPORTUNION auch dank UGOTCHI Marktführerin in der jungen Zielgruppe

Schon vor Beginn der rekordverdächtigen 13. UGOTCHI-Staffel gilt die Volksschul-Gesundheitsinitiative der SPORTUNION als absolutes Vorzeigeprojekt. Seit 2007 haben das Angebot 470.000 VolkschülerInnen genutzt. Was ziemlich exakt 1,1 Millionen Extrastunden Bewegung für Österreichs SchülerInnen entspricht. Die „Dunkelziffer“ liegt aber weitaus höher. Weil die Bewegungsprogramme in den Klassen, aber auch in den Familien oft weit über den Aktionszeitraum hinaus angewendet werden.

Hunderte SPORTUNION-Vereine bieten Skikurse, Tenniscamps und actiondays bis hin zur Ferienbetreuung unter der Schirmherrschaft des gelben Kückens an. Nicht zuletzt dieses Aktivitäts-Portfolio trug maßgeblich dazu bei, dass die SPORTUNION in vielen Bundesländern erste Ansprechpartnerin für die junge Zielgruppe ist. Von allen österreichischen Kindern bis 14 Jahre sporteln heute 22 % bei einem SPORTUNION-Verein und haben so den Grundstein für ein aktives, erfülltes, freudvolles Leben gelegt.

Das Wichtigste auf einen Blick:

- Am UGOTCHI-Aktionsprogramm Punkten mit Klasse haben bisher 470.000 VolksschülerInnen teilgenommen und sich 1,1 Mio. Stunden lang zusätzlich bewegt.

- 2018 durchbricht UGOTCHI gleich drei Schallmauern. Über 1.000 Schulen, mehr als 3.000 Klassen und 53.000 SchülerInnen bedeuten einen neuen TeilnehmerInnenrekord.

- Heuer bringt UGOTCHI das nach neuesten trainingswissenschaftlichen und neurobiologischen Gesichtspunkten erstellte Vital4Brain-Bewegungsprogramm in Partnerschaft mit UNIQA in die Klassenzimmer.

Mehr Informationen unter www.ugotchi.at

