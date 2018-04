AVISO: NEOSLabBreakfast

Ungarn am Tag danach. Weiter wie bisher?

Wien (OTS) - Am kommenden Sonntag wird in Ungarn gewählt: das NEOS Lab lädt zu einem NEOSLabBreakfast „Ungarn am Tag danach“ ein. Gemeinsam mit NEOS EU-Abgeordneter und NEOS Lab Präsidentin Angelika Mlinar, dem ungarischen Botschafter János Perényi und dem ehemaligen ARD-Korrespondenten Stephan Ozsváth wird das Ergebnis der Wahl analysiert und diskutiert. Die Konsequenzen für Europa und im Speziellen auch auf Österreich sollen im Zentrum des Gespräches stehen. Auch die Frage nach Ungarns „illiberaler Demokratie“ und den demokratischen Grundwerten gilt es zu klären, und einen Blick auf die kommende Legislaturperiode in Ungarn zu werfen. Werden die Ängste von Tendenzen in Richtung gelenkter Demokratie, die Annäherung an Russland und die weitere Entfernung von europäischen Grundwerten an Realität gewinnen?

Moderation: NEOS Lab Direktor Josef Lentsch

Anmeldung bitte unter: https://lab.neos.eu/neos-events/neoslabbreakfast-ungarn-am-tag-danach-weiter-wie-bisher/



Ungarn am Tag danach. Weiter wie bisher?

Datum: 09.04.2018, 08:30 - 10:00 Uhr

Ort: NEOS Lab

Neubaugasse 64-66, 1070 Wien, Österreich

Url: https://lab.neos.eu/neos-events/neoslabbreakfast-ungarn-am-tag-danach-weiter-wie-bisher/

Rückfragen & Kontakt:

NEOS Lab

Caroline Hödl

Leitung Kommunikation

+43650 405 22 62

caroline.hoedl @ neos.eu