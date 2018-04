Heimisches Gärtnergemüse hat wieder Saison

Ab sofort versorgen die LGV-Gärtnerfamilien die Österreicher wieder mit frischem, gentechnikfreiem Gemüse aus der Region.

Wien (OTS/Wien) - Ab sofort versorgen die Gärtnerfamilien der LGV-Frischgemüse und Seewinkler Sonnengemüse die Österreicherinnen und Österreicher wieder mit einer großen Vielfalt an frischem, gentechnikfreiem Qualitätsgemüse aus der Region. Neue Verpackungen zeigen auf den ersten Blick, welche Familienbetriebe das jeweilige „Gärtnergemüse“ großgezogen haben. Zur Saisoneröffnung verkosteten Umweltstadträtin Ulli Sima und Florian Bell, Vorstand der LGV-Frischgemüse Wien, die jüngsten Gemüse-Innovationen im LGV-Gärtnergschäftl, der neuen Feinkostadresse für regionales Gemüse und Spezialitäten im vierten Bezirk.

Die LGV-Gärtnerfamilien sind die wichtigsten Nahversorger für die Wiener Bevölkerung und weite Teile Österreichs mit frischem Saisongemüse, aber sie punkten auch mit sorgfältig gehegten Raritäten und Spezialitäten. Diese werden nun als „Gärtnergemüse“ im Handelsregal ganz persönlich präsentiert: Von Andreas Melanzani über Martins Mini-Gurken bis hin zu Stefans Mini San Marzano zeigen insgesamt 25 Gemüsesorten nun ihre familiären Wurzeln – ein weiterer Schritt der LGV-Frischgemüse, um Herkunft und Qualitätsgarantie des Wiener Gärtnergemüses sichtbar zu machen.

Nähe, Frische und höchste Qualität – aus Wiener Familienbetrieben

„Aus Wien und für Wien – mit der Sortenvielfalt, Frische und Qualität von gentechnikfreiem Gemüse direkt aus der Stadt und dem nahen Umland leisten die rund 100 Gärtnerfamilien der LGV-Frischgemüse einen wichtigen Beitrag zur außergewöhnlich guten Lebensqualität in Wien. Kurze Transportwege, ressourcenschonender Anbau und die sorgfältige Saisonauswahl sind der beste Garant für frisches und geschmackvolles Gemüse, das umweltfreundlich in der Stadt angebaut wird“, so Umweltstadträtin Mag.a Ulli Sima bei der Saisoneröffnung im neuen Gärtnergschäftl der LGV-Frischgemüse im vierten Bezirk, bei einer ersten Leistungsschau der Vielfalt der Wiener Gärtnerfamilien.

LGV-Gärtnergschäftl: Der Gemüsegreißler mit Feinkostsortiment aus der Region

Die neue Feinkostadresse „LGV-Gärtnergschäftl“ ist eine Innovationsschmiede für Raritäten und Spezialitäten der Wiener Gärtnerfamilien. Zudem bieten rund 40 ausschließlich regionale Feinkostpartner ein in dieser Form einzigartiges, nachhaltiges Sortiment an Brot-, Milch- und Wurstspezialitäten sowie Snacks und Imbissen an. Damit wird die gärtnerische Kultur spürbar, greifbar und erlebbar. Wiederentdeckte, alte Sorten und neue Gemüseprodukte erproben die Familienbetriebe im Gärtnergschäftl und bitten die Kundinnen und Kunden um Ihre Meinung. So überzeugte auch die neue Snack-Gurke als Top-Innovation und hat es nun über das Gärtnergschäftl hinaus österreichweit in die Handelsregale geschafft.

Nahversorgung aus der Region

„Höchste Frische, hervorragender Geschmack und die kürzesten Transportwege – gleich drei Superlative, die wir aber zurecht verwenden dürfen, denn das Gärtnergemüse aus der Region Wien ist nachhaltig produziert und erfüllt die höchsten Qualitätsstandards. Über 100 Gärtnerfamilien bauen jährlich rund 37.000 Tonnen Frischgemüse an, womit wir während der Saison das frischeste Gemüse direkt aus der Region für Wien und weite Teile Österreichs anbieten können. So kommen beispielsweise sechs von zehn in Österreich produzierten Gurken von den Gärtnerbetrieben der LGV-Frischgemüse“, zeigt Mag.(FH) Florian Bell, Vorstand der LGV-Frischgemüse Wien, die Leistungsstärke der Wiener Gemüsegärtner auf. Dank kurzer Transportwege von durchschnittlich 2,2 Kilometern bis zur LGV-Zentrale, wird das Gemüse erntereif gepflückt und kommt mit vollem Geschmack bei den Konsumentinnen und Konsumenten an.

Neue Markenstrategie unterstützt Transparenz und Herkunftsgarantie

„Neben der Qualität und Gentechnikfreiheit ist vor allem die Herkunft des Lebensmittels für die Konsumentinnen und Konsumenten entscheidend. Mit unserem neuen Produktauftritt als ‚Gärtnergemüse’ können wir die umfassende Verantwortung unserer Gärtnerfamilienbetriebe auf einen Blick sichtbar machen“, so Bell.

Die Differenzierung der heimischen, familiären Gärtnerbetriebe gegenüber industrialisierten Anbietern wird immer wichtiger. Neben dem Qualitätsvorsprung will die LGV-Frischgemüse aber auch mit Innovationen und Vielfalt bei den großen Handelspartnern in Österreich punkten. Schon heute sind rund 25 Gemüsevariationen dem Spezialitäten-Segment zuzuordnen. Diese erreichen bereits einen Umsatzanteil von 45 % im Gesamtsortiment. Aufgrund steigender Nachfrage wird die LGV-Frischgemüse diesen Markt weiter vorantreiben.

Kooperation mit Seewinkler Sonnengemüse für noch mehr Vielfalt aus der Region

Seit Anfang 2018 befindet sich die LGV-Frischgemüse mit dem im Burgenland beheimateten Seewinkler Sonnengemüse in einer Vertriebspartnerschaft. „LGV-Frischgemüse Wien und Seewinkler Sonnengemüse ergänzen sich ausgezeichnet.

Wir können dank unserer Kooperation ein unvergleichliches Produktsortiment direkt aus der Region aus einer Hand anbieten – mit der größten Vielfalt unserer Branche. Dabei eint uns auch der gemeinsame höchste Qualitätsanspruch“, freut sich Bell über die künftig engere Zusammenarbeit.

LGV-Frischgemüse Wien und Seewinkler Sonnengemüse legen ihre Kompetenzen in Planung und Produktion sowie Lagerung und Vermarktung von Frischgemüse zusammen und fokussieren die Stärken beider Unternehmen. „Die Kombination von geschütztem Anbau und Freilandgemüse bringt höchste Versorgungssicherheit und hervorragende Gemüsequalität über die gesamte Saison. Aus beiden Regionen erreichen wir nun insgesamt 69 Gemüsesorten und können fast ganzjährig heimisches Saisongemüse anbieten“, streicht Ing. Josef Peck, MBA, Geschäftsführer Seewinkler Sonnengemüse, hervor.



Über LGV-Frischgemüse

Die LGV-Frischgemüse ist einer der wichtigsten Nahversorger für Gemüse in Österreich. Die 100 Gärtnerfamilien der Genossenschaft produzieren in ihren Betrieben in Wien und Niederösterreich jährlich mehr als 37.000 Tonnen Frischgemüse. Rund 90 % der Ernte gehen direkt an die vorwiegend heimischen Handelspartner sowie Großgrünmärkte. Mit dem Gärtnergschäftl im vierten Wiener Gemeindebezirk macht eine Genussadresse mitten in der Stadt die Produktinnovationen und -raritäten der Gärtnerfamilien greifbar und erlebbar.

Über Seewinkler Sonnengemüse

Seewinkler Sonnengemüse ist aus der 1930 gegründeten Obst- und Gemüsegenossenschaft des Bezirkes Neusiedl am See entstanden und steht für Herkunft, Regionalität, Qualität und Nachhaltigkeit. Der Fokus liegt dabei auf der Produktion und Vermarktung von sonnengereiftem Gemüse aus dem Seewinkel, der Entwicklung neuer Produkte und Gemüsespezialitäten sowie der Reaktivierung alter Sorten. Mit knapp über 75% Umsatzanteil ist der Paprika das Hauptprodukt von Seewinkler Sonnengemüse. Die rund 50 Gemüsebauern produzieren ihr Frischgemüse im Freiland, in Folientunnel und in modernen, beheizten Gewächshäusern.

