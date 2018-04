Lehrgang der IGGÖ zu Moscheepädagogik in Österreich

Wien (OTS/IGGiÖ) - Am 7.4.2018 startet ein von der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) in Zusammenarbeit mit der Kontaktstelle für Extremismusprävention und Deradikalisierung durchgeführter Lehrgang. Unter dem Titel „Moscheepädagogik in Österreich: Prinzipien einer zeitgenössischen Gemeindearbeit – Angebote für die Praxis“ wird dieser Lehrgang zuerst in Graz / Steiermark angeboten; andere österreichische Bundesländer sollen folgen.

Ziele des Lehrgangs

Die vorhandenen Ansätze der Moschee- und Gemeindeaktivitäten konstruktiv auszubauen und zur Qualitätssicherung beizutragen

Die Moscheen dabei zu unterstützen, in Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen sinnvolle soziale Aktivitäten anzubieten, um so zur Partizipation der Moscheen an der Gesamtgesellschaft beizutragen

Eine kontinuierliche Weiterbildung und Evaluierung der Gemeindeaktivitäten bewirken.

Zielgruppe

Der Lehrgang richtet sich vor allem an:

Imame und Gemeindevorsteher

Vorstandsmitglieder, Obleute

aktive Mitglieder von Moscheevereinen aus den Bereichen Jugend, Frauen u.a.

Seelsorger und alle anderen, die an einem sinnvollen Ausbau der sozialen Funktionen in den islamischen Gemeinschaften mitwirken wollen.

Kooperationspartner

Für die einzelnen Lehrveranstaltungen wird neben dem Lehrpersonal der IGGÖ aus den Bereichen Theologie, Religionspädagogik und Seelsorge auch auf Experten externer Kooperationspartner (Familienberatung, Drogenprävention, Polizei) zurückgegriffen, um die transparente Linie des Lehrgangs zu betonen.

Weitere Informationen

Mehr Informationen zu Inhalt und Durchführung sind zu beziehen über den Lehrgangsleiter:

Dr. Nadim Mazarweh

Kontaktstelle für Extremismusprävention und Deradikalisierung

IGGÖ, Bernardgasse 5, 1070 Wien

Email: moscheepaedagogik @ derislam.at

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Nadim Mazarweh

Kontaktstelle für Extremismusprävention und Deradikalisierung

IGGÖ, Bernardgasse 5, 1070 Wien

Email: moscheepaedagogik @ derislam.at