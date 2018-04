ORF SPORT + mit Eishockey-Länderspiel Österreich – Ungarn

Weiters am 5. April: Fahrer- und Teampräsentation zur Lavanttal-Rallye 2018

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 5. April 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen der Fahrer- und Teampräsentation zur Lavanttal-Rallye 2018 um 18.00 Uhr und des freundschaftlichen Eishockey-Länderspiels Österreich – Ungarn um 19.00 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 18.30 Uhr sowie die Höhepunkte vom UEFA-Champions-League-Viertelfinalspiel Liverpool – Manchester City um 21.45 Uhr.

98 Teams – fünf mehr als im vergangenen Jahr – sind bei der 42. Lavanttal-Rallye mit dabei. Am 5. April werden in Wolfsberg Fahrer und Teams präsentiert. Reporter ist Hannes Orasche.

In einem freundschaftlichen Länderspiel trifft Österreichs Eishockey-Nationalteam am 5. April in der Albert-Schultz-Eishalle in Wien auf Ungarn. Kommentator ist Daniel Warmuth, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

