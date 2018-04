Frauenfußball-WM-Quali live in ORF eins mit Österreich – Serbien

Am 5. April ab 18.45 Uhr aus der Südstadt

Wien (OTS) - Jene Fußball-Damen, die am Samstag, dem 7. April 2018, um 21.10 Uhr live in ORF 2 mit der Romy für den TV-Moment des Jahres ausgezeichnet werden, kämpfen am Donnerstag, dem 5. April, ab 18.45 Uhr live in ORF eins um die Qualifikation für die WM 2019. Gegner ist Serbien, das auswärts vom ÖFB-Team mit 4:0 besiegt wurde. Um die Chance auf eine WM-Teilnahme am Leben zu erhalten, muss in der Südstadt ein (weiterer) Sieg her. Kommentator ist Michael Roscher, vom Spielfeld meldet sich Kristina Inhof.

