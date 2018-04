Bezirksmuseum 15: Neues Buch „Kultur-Spaziergänge 2“

Wien (OTS/RK) - Die ehrenamtlich arbeitenden Bezirkshistoriker des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) laden zu einer Buch-Präsentation ein: Am Freitag, 6. April, fängt um 17.30 Uhr die Vorstellung der Publikation „Kultur-Spaziergänge in Rudolfsheim-Fünfhaus, Teil 2: Im Umfeld des Meiselmarktes“ an. Die Autorin, Waltraud Zuleger, liest Auszüge aus dem Band und beantwortet bis 19.00 Uhr gerne Fragen der Zuhörerschaft. Der Eintritt ist gratis. Die auf freiwilliger Basis agierende Museumsmannschaft (Leiterin: Brigitte Neichl) freut sich über Spenden. Auskünfte:

Telefon 0664/249 54 17. Informationen per E-Mail:

bm1150@bezirksmuseum.at.

Das Buch „Kultur-Spaziergänge in Rudolfsheim-Fünfhaus, Teil 2: Im Umfeld des Meiselmarktes“ enthält auf rund 50 Seiten sowohl bildende Texte als auch historische und aktuelle Fotos. Dieses aufschlussreiche Druckwerk aus der „Edition Bezirksmuseum 15“ (Herausgeberin: Brigitte Neichl) erscheint im Eigenverlag und kostet 7 Euro. Erwerben kann man den Band (Nummer 8) im Museum oder über die „Homepage“ www.museum15.at/museums-shop/.

Mit dem neuen Buch wird der 2016 veröffentlichte Band 7 in der beliebten Eigenverlag-Reihe „Edition Bezirksmuseum 15“ (Titel:

„Kultur-Spaziergänge in Rudolfsheim-Fünfhaus, Teil 1: Im Umfeld der Reindorfgasse“) ergänzt. Verfasserin der Lektüre ist Waltraud Zuleger, die sich neben dem Hauptberuf als Büroangestellte schon seit vielen Jahren als Kultur- und Geschichtsvermittlerin, Bezirkshistorikerin, Referentin, Moderatorin und Schriftstellerin betätigt. Infos dazu: https://waltraudzuleger.jimdo.com/.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus:

www.bezirksmuseum.at

