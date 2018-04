OMV Explorationserfolg in Norwegen

OMV (Norge) AS schließt die Explorationsbohrung Hades und Iris 6506/11-10 der PL 644 B ab

Die Bohrung stieß auf Gas und Kondensat

Die „HPHT” (Hochdruck-Hochtemperatur) Bohrung befindet sich in der Norwegischen See nahe dem Morvin Feld

Die Bohrung verlief mit einer ausgezeichneten HSSE Performance



Die „HPHT” (Hochdruck-Hochtemperatur) Bohrung hatte zwei Explorationsziele: das primäre Ziel der Hades Lagerstätte (Kreidezeit) sowie das sekundäre Ziel der Iris Lagerstätte (Jurazeit). Die Bohrung stieß auf Gas und Kondensat in beiden Explorationszielen mit guten Lagerstättenbedingungen.

Knut Mauseth, Managing Director der OMV (Norge) AS: „Das ist nach dem Fund in Wisting unser zweiter Explorationserfolg als Betriebsführer in Norwegen und unsere erste HPHT-Explorationsbohrung auf der norwegischen Kontinentalplatte.“

Das vorläufige Ergebnis basiert auf gesammelten Daten der beiden Lagerstätten und zeigt eine Fundgröße von 20 bis 115 Millionen Fass Öläquivalent für Hades und eine geschätzte Fundgröße von 20 bis 130 Millionen Fass Öläquivalent für Iris.

„Ich bin mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Diese zeigen unsere Kompetenz bei Bohrungen und die Explorationsfähigkeiten der OMV. Hades und Iris könnten von signifikanter Größe sein und die Gruppe der Lizenznehmer wird das Potenzial des Fundes weiter erheben.“, so Mauseth.

Die Explorationsbohrung liegt in der Norwegischen See, nahe der bestehenden Infrastruktur der bereits produzierenden Felder Morvin und Åsgard, 244 km nordwestlich von Kristiansund. Die Wassertiefe in diesem Bereich ist 342 m. Die Lizenz wurde in der APA („Awards in Predefined Areas“)-Lizenzierungsrunde 2015 erworben. Die Bohrung 6506/11-10 ist die erste von PL 644 B.

Gary Ingram, Vice President für Exploration der OMV: „Der Hades und Iris Explorationsfund ist sehr erfreulich und das Ergebnis ausgezeichneter geowissenschaftlicher Arbeit.“

Die Hades und Iris Explorationsbohrung erfolgte mit dem Tauchbohrgerät „Deepsea Bergen“ und verlief mit einer ausgezeichneten HSSE Performance.

OMV (Norge) AS ist Betriebsführer von 644/644 B und halt 30%. Partner sind Statoil Petroleum AS (30%), Faroe Petroleum Norge AS (20%) and Spirit Energy Norge AS (20%).

