Christian Renk in die Geschäftsführung von SIX Payment Services in Österreich bestellt

Wien (OTS) - Christian Renk wurde mit 3. April 2018 in die Geschäftsführung von SIX Payment Services in Österreich bestellt. Er wird zusammen mit Andreas Labner, Vorsitzender der Geschäftsführung, den Standort Österreich leiten.

SIX Payment Services in Österreich hat seit 3. April 2018 mit Christian Renk einen neuen Geschäftsführer. Er übernimmt diese Tätigkeit zusätzlich zu seiner Funktion als Head Merchant Services Austria. Der bisherige Geschäftsführer, Roger Niederer, der diese Position neben seiner Rolle als globaler Verantwortlicher für Merchant Services bei SIX Payment Services ad interim inne hatte, kann sich nun wieder ausschließlich dieser Gesamtverantwortung widmen.

Als Marktführerin in Österreich, Schweiz und Luxemburg zählt SIX zu den größten europäischen Abwicklern von Kartentransaktionen. Das Unternehmen hat sich in Österreich seit über 35 Jahren als zuverlässige Partnerin für Kartenakzeptanz, Bankomat-Kassen und E-Commerce Lösungen für den Handel etabliert.

Standort Österreich als wichtiger Heimmarkt

Der Standort in Österreich gilt seit jeher als wichtiger Heimmarkt und genießt hohe strategische Bedeutung für das Unternehmen. "Wir freuen uns sehr, dass mit Christian Renk ein Brancheninsider an die Unternehmensspitze in Österreich tritt und die erfolgreiche Entwicklung des Geschäftes vorantreiben wird", sagt Marc Schluep, Head Business Unit Cards, zu der auch SIX Payment Services in Österreich gehört.

„Ich freue mich besonders darauf, in dem so spannenden und dynamischen Umfeld des Zahlungsverkehrs die Geschäftsbeziehungen mit dem Handel und Partnerbanken weiterhin auszubauen und die Zukunft mitzugestalten. Der Standort Österreich soll auch in Zukunft eine Vorreiterrolle einnehmen“, sagt Christian Renk.

Christian Renk bringt jahrelange Erfahrung als Geschäftsführer und Know-how aus der Payment-Branche mit. Zuvor war er Geschäftsführer von Klarna (ehemals Sofort AG) und im Vorstand namhafter E-Commerce und Sportwetten-Unternehmen.

SIX Payment Services



SIX Payment Services bietet Finanzinstituten und Händlern sichere, innovative Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Die maßgeschneiderten Lösungen umfassen die Abwicklung von nationalen und internationalen Zahlungen mit Kredit-, Debit- sowie Prepaid-Karten. Dabei stellt SIX Payment Services in der Schweiz und international sowohl die Akzeptanz wie auch die Abwicklung von kartenbasierten Zahlungen sicher und gehört als Marktführer in der Schweiz, in Österreich und in Luxemburg zu den größten europäischen Verarbeitern von Kartentransaktionen.

Mit rund 1.500 Mitarbeitern an 10 Standorten weltweit begleitet SIX Payment Services Kunden aus 33 Ländern. www.six-payment.services.com

SIX

SIX betreibt und entwickelt Infrastrukturdienstleistungen in den Bereichen Wertschriften, Zahlungsverkehr und Finanzinformationen mit dem Ziel, die Effizienz, Qualität und Innovationskraft über die gesamte Wertschöpfungskette des Schweizer Finanzplatzes zu erhöhen. Das Unternehmen befindet sich im Besitz seiner Nutzer (rund 130 Banken) und erwirtschaftete 2017 mit rund 4‘000 Mitarbeitenden und einer Präsenz in 23 Ländern einen Betriebsertrag von über 1,9 Milliarden Schweizer Franken sowie ein Konzernergebnis von 207,2 Millionen Schweizer Franken. www.six-group.com

