ARBÖ: „Halbmarathon Donaustadt“, „Run 15“, „Soy Luna“ und Wanda sorgen am Wochenende für Sperren und Staus in Wien

Wien (OTS) - Das kommende Wochenende bietet in der Bundeshauptstadt Wien 2 Konzert-Höhepunkte und 2 sportliche mit dem „Run 15“ und dem „Halbmarathon Donaustadt/Floridsdorf“. Das bedeutet laut ARBÖ Staus und Sperren in 3 Wiener Bezirken.

Am Donnerstag, 05.04.2018, und Freitag, 06.04.2018, werden sich tausende Teenager und Kinder vor der Wiener Stadthalle versammeln. Jeweils gegen 18 Uhr gastiert die „Soy Luna Live Tour 2018“ in der Halle D, die vermutlich bei beiden Terminen ausverkauft sein wird. Einen Tag später, am 07.04..2018, ab ca. 19.30 Uhr werden Lieder wie „Bologna“ oder „Columbo“ durch die Halle D klingen. Die österreichische Band „Wanda“ gibt ihr Wien-Gastspiel. Allen drei Konzerten gemein wird die Tatsache sein, dass viele Besucher mit dem eigenen Fahrzeug anreisen werden. Das wird vor allem im Zuge des Abendverkehrs am Donnerstag und Freitag für Staus auf der Felberstraße, Hütteldorfer Straße und am Neubaugürtel sorgen. Wer sein Fahrzeug parken will, sollte die Veranstaltungspauschalen der Märzparkgarage und Stadthallengarage nutzen, rät der ARBÖ-Informationsdienst. Damit bleibt auch der Ärger über eventuelle Strafen im Rahmen der generellen Kurzparkzone rund um die Stadthalle, die am Donnerstag und Freitag von 9 bis 22 Uhr und am Samstag von 18 bis 22 Uhr gilt, erspart.

Zwtl: „Run 15 „ sorgt für 6-stündige Sperre der Mariahilfer Straße

Am kommenden Sonntag, 08.04.2018, geht der Mariahilfer Straßenlauf in seine 16. Auflage. Von 9.30 bis 11 Uhr werden die Teilnehmer der verschiedenen Bewerbe des „Run 15“ mit Streckenlängen von 300 Metern bis 8 Kilometern ihre Sieger küren. Im Zuge der Veranstaltung wird die Äußere Mariahilfer Straße zwischen der Zollernsperggasse und dem Gürtel voraussichtlich zwischen 7 und 13 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Ausweichen kann man lokal über die Felberstraße oder Sechshauer Straße. In der Zeit von 7 bis ca. 13 Uhr werden die Straßenbahnlinien 52 und 58 ab bzw. bis zur Straßenbahnremise Rudolfsheim kurzgeführt. Die Autobuslinie 12A wird ab bzw. bis zur Schweglerbrücke geführt.

Zwtl.: Halbmarathon sorgt am Sonntag für stundenlange Sperre in „Transdanubien“

Sportlich geht es am Sonntag auch in „Transdanubien“ zu. Am Halbmarathon Donaustadt/Floridsdorf werden rund 3.000 Läufer in 8 Bewerben teilnehmen. Im Zuge der Veranstaltung kommt es zu zahlreichen Straßensperren im 21. und 22. Wiener Gemeindebezirk. Die Strecke des Halbmarathons führt von der Wagramer Straße über die Arbeiterstrandbadstraße- Bahndammweg-Ferdinand-Kaufmann-Platz- Am Nordbahndamm – An der oberen alten Donau – Fultonstraße – Mühlschüttelgasse – Anton-Sattler-Gasse über den Radweg bis zum Donizettiweg zurück zur Wagramer Straße. Die erste Sperre wird ab 4 Uhr früh auf der Wagramer Straße stadteinwärts zwischen Siebeckstraße und Franz-Loidl-Straße aktiviert. Die gesamte Strecke wird ab 8 Uhr für den gesamten Verkehr unpassierbar sein. Die erste Sperre wird ab 11:30 Uhr mit der Arbeiterstrandbadstraße aufgehoben. Die gesamte Laufstrecke mit Ausnahme des Zielbereichs soll gegen 13:30 Uhr freigegeben werden. Laut ARBÖ-Informationen wurde eine lokale Umleitung eingereicht. Großräumiger können Autofahrer unter anderem über die Donauuferautobahn und Floridsdorfer Straße sowie Erzherzog-Karl-Straße ausweichen.

