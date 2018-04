Wiener Wochen für Beruf und Weiterbildung 2018

18.-30. April: Beratung und mehr an vielen VHS Standorten

Wien (OTS) - Ob Informationen zu Weiterbildungen, Förderungen, beruflichen Entwicklungsperspektiven oder dem Nachholen von Bildungsabschlüssen: Mit einem umfangreichen Angebot beteiligen sich die Wiener Volkshochschulen an den Wiener Wochen für Weiterbildung und Beruf.

Unter dem Motto „Meine Chance“ finden auch heuer wieder die Wiener Wochen für Beruf und Weiterbildung statt, die der Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff) gemeinsam mit Wiener Bezirken und Partnereinrichtungen organisiert. Jeweils eine Woche lang stehen bis Oktober 10 Bezirke ganz im Zeichen von beruflicher Aus- und Weiterbildung. Dabei bieten 100 Veranstaltungen die Möglichkeit, sich rund um das Thema Weiterkommen im Beruf zu informieren und beraten zu lassen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Nachholen von Bildungsabschlüssen, aber auch für Jugendliche gibt es jede Menge Angebote zu Lehre und Beruf. In Leopoldstadt und Brigittenau sind die Wiener Wochen mit insgesamt über 1.000 BesucherInnen bereits erfolgreich über die Bühne gegangen.

Höhepunkt ist jeweils die große Infomesse „Weiterkommen im Beruf“, an der neben dem waff selbst auch die großen Bildungs- und Arbeitsmarkteinrichtungen, wie die Wiener Volkshochschulen, das AMS Wien, die MA 17 (Integration und Diversität), die AK Wien, der FSW oder das Sozialministerium Service vor Ort mit Info und Beratung bereitstehen.

Das Programm an den Wiener Volkshochschulen:

Do., 5. April, 16-18.15 Uhr/18.15-20 Uhr

BewerbungsTHEATER – du bestimmst wo´s langgeht

VHS Floridsdorf

Angerer Straße 14

1210 Wien

Di., 10. April, 10-12 Uhr

Wirtschafts-Wissen kompakt

VHS Meidling

Längenfeldgasse 13–15

1120 Wien

Di., 10. April, 12.30–15.30 Uhr

Wie gut ist mein Deutsch?

VHS Meidling

Längenfeldgasse 13–15

1120 Wien

Di., 10. April, 17-19.30 Uhr

Weiterkommen im Beruf

VHS Liesing

Liesinger Platz 3

1230 Wien

Mi., 11. April, 10-13 Uhr

Welche Zukunft gibt’s für mich?

VHS Meidling

Längenfeldgasse 13–15

1120 Wien

Mi., 11. April, 12-13 Uhr

Bock auf BOK oder BOKgastro?

VHS Meidling

Längenfeldgasse 13–15

1120 Wien

Mi., 11. April, 14-15 Uhr

Ausbildung Kindergruppen-Betreuung und Tageseltern: Was ist neu? Was ist anders?

VHS Meidling

Längenfeldgasse 13–15

1120 Wien

Do., 12. April, 13-16 Uhr

Wie gut ist mein Deutsch?

VHS Meidling

Längenfeldgasse 13–15

1120 Wien

Do., 12. April, 16.30–17.30 Uhr

How good is my English?

VHS Meidling

Längenfeldgasse 13–15

1120 Wien

Do., 12. April, 18-20 Uhr

Reif für die Berufsreifeprüfung?

VHS Meidling

Längenfeldgasse 13–15

1120 Wien

Mo., 16. April, 17-19.30 Uhr

Weiterkommen im Beruf

VHS Rudolfsheim-Fünfhaus

Schwendergasse 41

1150 Wien

Di., 17. April, 14-15.15 Uhr

Ich will Tischlerin werden!

Produktionsschule spacelab_girls

Hütteldorfer Straße 81b

1150 Wien

Di., 17. April, 15.30-16.45 Uhr/16.45-18 Uhr

BewerbungsTHEATER – du bestimmst wo´s langgeht

VHS Ottakring, Hilde Weinberger Saal

Ludo-Hartmann-Platz 7

1160 Wien

Do., 19. April, 9-12 Uhr

Bewerbung und soziale Medien: Check dein Profil!

VHS Hernals

Rötzergasse 15

1170 Wien

Do., 19. April, 17.30-20 Uhr

Welche Zukunft gibt’s für mich?

VHS Rudolfsheim-Fünfhaus

Schwendergasse 41

1150 Wien

Do., 19. April, 17.30-19.10 Uhr

Ich möchte etwas Sinnvolles machen!

VHS Rudolfsheim-Fünfhaus

Schwendergasse 41

1150 Wien

Do., 19. April, 18-21 Uhr

Burnout – nein, danke!

VHS Rudolfsheim-Fünfhaus

Schwendergasse 41

1150 Wien

Fr., 20. April, 16-19 Uhr

Beratung bei Benachteiligung oder Belästigung am Arbeitsplatz

VHS Hernals

Rötzergasse 15

1170 Wien

Fr., 20. April, 18-19.30 Uhr

Stress bewältigen!

VHS Rudolfsheim-Fünfhaus

Schwendergasse 41

1150 Wien

Die Wiener Wochen für Beruf und Weiterbildung sind eine Initiative von Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner im Rahmen des Qualifikationsplans Wien und werden vom Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff) in Zusammenarbeit mit den Wiener Bezirken und Partnereinrichtungen organisiert.

Alle Programmpunkte und Termine für 2018 gibt es unter www.meinechance.at

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

