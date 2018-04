Wien-Meidling: Festnahme nach Raubversuch

Wien (OTS) - Ein 32-Jähriger sprach am 3. April 2018 gegen 14.00 Uhr im Bereich der Niederhofstraße mehrmals einen 31-Jährigen an und forderte Bargeld. Als dieser ihn wegschickte, zog der Beschuldigte ein Klappmesser aus seinem Socken, forderte Bargeld und machte mehrere Stichbewegung in die Richtung des 31-Jährigen. Die verständigten Polizisten konnten den Mann noch vor Ort festnehmen.

