Zweiter Eigenkapitalinvestor steigt bei TOTALTEC Oilfield Services Limited ein

Sevenoaks, England (ots/PRNewswire) - Am 28. Februar 2018 schloss TOTALTEC Oilfield Services Limited ("TOTALTEC" oder das "Unternehmen") seine zweite Eigenkapital-Finanzierungsrunde mit einem großen internationalen Investor erfolgreich ab. Die Mittel fließen in Schulung, Entwicklung, Technik, technische Beratung, Logistik, das landseitige operative Geschäft sowie Beratungsdienste, um die Entwicklung der Öl- und Gasindustrie in Guyana und entlang des Mittelatlantischen Rückens zu unterstützen. TOTALTEC will außerdem sein Leistungsangebot um Offshore- und Unterwasser-Supportdienste erweitern, darunter Marinelogistik, spezialisierte lokale Labortests sowie andere Ölfelddienstleistungen. Das hocherfahrene Team von TOTALTEC verlässt sich auf lokale und internationale Partnerschaften, um die lokalen Kapazitäten zu skalieren und zügig auszubauen.

TOTALTEC ist ein integriertes Dienstleistungsunternehmen für die Öl-und Gasindustrie, das aufgelegt wurde, um ein großes, von ExxonMobil entdecktes Vorkommen am Mittelatlantischen Rücken vor der Küste von Guyana zu unterstützen. TOTALTEC hat jüngst eine Akademie gegründet, um guyanische Arbeiter für die Arbeit in der Öl- und Gasindustrie anzuwerben und auszubilden. Derzeit absolvieren 24 Teilnehmer das erste Praxismodul. TOTALTEC ist zudem an einem großen landseitigen Infrastruktur-Entwicklungsprojekt beteiligt, um einen Logistik- und Versorgungsstandort mit vollem Funktionsumfang zu errichten, den ExxonMobil von Guyana aus betreiben will. "Dies sind sehr aufregende Zeiten für die Industrie und die Region. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Tiefseeprojekt so schnell von der Exploration in die Entwicklung übergeht, wie es bei ExxonMobil Liza Phase 1 der Fall ist. Dies ist wahrlich ein Meilenstein und ein Vorzeigeprojekt, das von einem der fähigsten E&P-Unternehmen der Welt durchgeführt wird. Unser Team bei TOTALTEC ist extrem stolz auf seine Mitarbeit. Wir erwägen jetzt weitere Projekte in dem Becken, das für ExxonMobil und seine Partner bislang ein so großer Explorationserfolg war. TOTALTEC arbeitet mit Hochdruck am Ausbau seiner lokalen Kapazitäten auf Weltklasseniveau", sagte Lars Mangal, Gründer, Vorsitzender und CEO von TOTALTEC.

Mit der ersten Finanzierungsrunde 2016 wurden die Firmengründung und die ersten Strategiephasen zur Entwicklung von Infrastruktur und lokalen Kapazitäten finanziert, um die native Öl- und Gasproduktion in Guyana mit lokalen Ressourcen zu ermöglichen.

TOTALTEC, sein Gründer und die Aktionäre wurden in Finanzangelegenheiten von Simmons & Company International Limited und in Rechtsfragen von Pitmans LLP beraten.

