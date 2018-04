Erinnerung: AK Wien - Messe für Beruf, Baby & Bildung – BBB startet morgen

Rundgang Bundesministerin Juliane Bogner-Strauß und AK Präsident Rudi Kaske am 6. April

Wien (OTS) - Die BBB, AK Messe für Beruf, Baby und Bildung für ArbeitnehmerInnen in Elternkarenz findet dieses Jahr am Donnerstag, 5. April und Freitag, 6. April statt. Frauen- und Familienministerin Juliane Bogner-Strauß und AK Präsident Rudi Kaske werden die Messe gemeinsam am Freitag besuchen. „Die BBB ist der „One Stop Shop“ für Eltern in Karenz: Hier gibt es die wichtigsten Servicestellen Wiens unter einem Dach“, so AK Präsident Rudi Kaske. Geboten werden Informationen rund um das Thema Karenz, beruflicher Wiedereinstieg, Aus- und Weiterbildung, Kinderbetreuung und Arbeitsrecht. Der Eintritt ist frei, Kinderbetreuung vor Ort inklusive!

BBB, AK Messe Beruf Baby & Bildung

5. & 6. April, 9 Uhr bis 15 Uhr

Rundgang auf der Messe

Frauen- und Familienministerin Juliane Bogner-Strauß

AK Präsident Rudi Kaske

6. April, 10.30 Uhr

AK Bildungszentrum

Theresianumgasse 16-18

1040 Wien

Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion beim Rundgang auf der Messe Beruf, Baby & Bildung begrüßen zu dürfen.

