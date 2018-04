Sternsingen: Solidarität auf Rekordniveau

Exakt 17.460.359,13 Euro (+2,12 %) haben Österreichs 85.000 Sternsinger/innen gesammelt. Jeder Euro verbessert das Leben von Menschen in Armutsregionen im Süden unserer Welt

Wien (OTS) - Die gesammelten Spenden sind ein Segen für über eine Million Menschen in Afrika, Lateinamerika und Asien. Straßenkinder unterstützen, Nahrung und sauberes Trinkwasser sichern, Menschenrechte verteidigen: Sternsingerspenden helfen, Armut und Ausbeutung zu überwinden. Das Ergebnis der Sternsingeraktion unterstreicht: Österreich schätzt den Einsatz für nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit der Dreikönigsaktion und öffnet die Geldbörse weit, wenn Caspar, Melchior und Balthasar vor der Türe stehen.

„Die vollen Sternsingerkassen zeigen: Solidarität und Nächstenliebe sind Werte, die in Österreich hochgehalten werden. Im Namen all jener, denen Sternsingerspenden helfen: Dankeschön!“ zeigt sich Jakob Wieser, Geschäftsführer der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar, erfreut über den Erfolg und appelliert: „Die Bundesregierung muss sich an der Spendenfreude der Österreicher/innen orientieren und die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit erhöhen!“

Dreikönigsaktion: Hilfe die über Entwicklungszusammenarbeit hinausgeht

Ziel der rund 500 Sternsinger-Hilfsprojekte in den Armutsregionen Afrikas, Asiens und Lateinamerika ist es, Menschen zu unterstützen, ein Leben in Würde zu führen. Aber in vielen Ländern bedroht ein brutales Weltwirtschaftssystem die Erfolge der Hilfsprojekte. „Profit- und Konsumgier nehmen keine Rücksicht auf Mensch und Umwelt. Wir müssen umdenken. Statt weltweit Existenzen, Klima und Umwelt zu zerstören, braucht es weltweite Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards. Dafür tritt die Dreikönigsaktion ein, das ist unser Auftrag als Christ/innen.“ greift Jakob Wieser die Forderungen von Papst Franziskus auf, „Sorge für das gemeinsame Haus“, für unsere Welt, zu übernehmen.

Die Bilanz der Sternsingerinnen und Sternsinger ist eindrucksvoll:

Seit 1954 haben die Sternsinger/innen über 435 Millionen Euro ersungen!

Rund 4.000.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben sich seit 1954 an Österreichs größter Solidaritätsaktion für Menschen in Entwicklungsländer beteiligt.

Jährlich wird mehr als einer Million Menschen geholfen.

Über 15.000 Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika sind seit 1954 gefördert worden.

Jährlich werden rund 500 Projekte in 20 Ländern unterstützt.

Endergebnis Sternsingeraktion 2018 (Gesamtergebnis und Ergebnisse der einzelnen österreichischen Diözesen

