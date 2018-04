Neues Volksblatt: "Mitmachen" (von Heinz WERNITZNIG)

Ausgabe vom 4. April 2018

Linz (OTS) - Dass wir mehr gegen die Erderwärmung und ihre fatalen Auswirkungen machen müssen, darüber herrscht Einigkeit – nur über das Wie scheiden sich je nach Interessenslage und entstehende Kosten die Geister. So kritisieren Umweltschutzorganisationen die gestern von der Bundesregierung präsentierte Klimastrategie als zu unkonkret, während Wirtschaftsvertreter die darin formulierten Ziele als sehr ambitioniert bezeichnen.

Auch wenn man darüber streiten kann, ob das Aus für den Einbau von Ölheizungen in Neubauten mit 2020 nicht zu spät kommt oder bei alten Diesel-Fahrzeugen ambitioniertere Ziele notwendig wären, setzen Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Verkehrsminister Nobert Norbert Hofer (FPÖ) zurecht auf das Umweltbewusstsein der Österreicher. Denn zum Klimaschutz kann jeder seinen Beitrag leisten – mag er auch noch so klein erscheinen. So könnten etwa viele Fahrten mit dem Auto vermieden bzw. der eine oder andere Weg mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Maßnahmen, von denen man überzeugt ist, werden eher akzeptiert als Verbote, deren Sinnhaftigkeit die Betroffenen bezweifeln oder als ungerecht empfinden.

Damit aber noch mehr Menschen vom Pkw aufs Öffi umsteigen, wird aber an einer Offensive beim Ausbau der Schiene kein Weg vorbeiführen. Das in diesem Bereich investierte Geld rechnet sich langfristig und sichert den Standort.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at