Multizentrische, doppelblinde klinische Studie validiert DefenAge® als eine branchenführende Anti-Aging-Lösung, die die Uhr "auf natürliche Weise zurückdreht"

Carlsbad, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Progenitor Biologics®, LLC, der Hersteller und Vertreiber der innovativen Anti-Aging-Hautpflegeprodukte DefenAge® Skincare, ist stolz darauf, die Ergebnisse einer neuen, umfassenden klinischen Studie des bahnbrechenden Inhaltsstoffes Age-Repair Defensins® bekannt geben zu dürfen. Das Defensin-basierte dreistufige System bietet nach der Schlussfolgerung des im Journal of Drugs in Dermatology (JDD) veröffentlichten Peer-Review-Artikels eine "umfassende Verbesserung des visuellen Erscheinungsbildes alternder Haut, ohne Reizungen, Trockenheit oder Entzündungen zu verursachen". Zielgerichtete Age-Repair Defensins stellen die neueste Generation der Anti-Aging-Technologie dar und sind die ERSTEN Defensine dieser Art.

"Das auf Defensinen basierte Hautpflegeprogramm resultierte in statistisch signifikanten, gleichzeitigen Verbesserungen ALLER fünf Parameter bei Patienten, einschließlich der Reduktion sichtbarer feiner und grober Falten, der Porengröße sowie sichtbarer Pigmentierung. Die Studienteilnehmerinnen demonstrierten außerdem Verbesserungen in Fettigkeit, Gleichmäßigkeit und Feuchtigkeitsgehalt sowie einer Reihe von anderen Qualitätsmerkmalen der Haut", teilte Amy Forman Taub, MD, die Studienleiterin und Korrespondenzautorin, mit. "DefenAge resultiert in tiefgreifenden Verbesserungen der sichtbaren Gesundheit und Schönheit der Haut, die selbst dem ungeübten Auge leicht ersichtlich sind."

"Die Ergebnisse haben gezeigt, dass das Defensin enthaltende Produkt-Trio die meisten der Vorteile sowohl von bewährten Retinolen als auch von neueren, bereits breite Anwendung findenden Wachstumsfaktor-enthaltenden Kosmezeutika bietet, ohne Reizungen, Entzündungen, Sonnenempfindlichkeit oder Bedenken hinsichtlich Neoplasie der behandelten Haut zu verursachen", fügte Vivian Bucay, MD, eine Co-Prüferin der Studie, hinzu. "Die beobachteten klinischen Ergebnisse platzieren DefenAge Skincare zweifellos in der branchenführenden Kategorie - dies ist ein wegweisendes Produkt."

Die zu einem früheren Zeitpunkt veröffentlichten vorklinischen Forschungsergebnisse zeigten, dass Defensine ruhende Reservate von "frischen" Zellen - LGR6-positive Stammzellen - im Körper aktivieren. "Nach Aktivierung erfolgt eine physische Migration der LGR6-positiven Stammzellen in die Basalschicht der Haut und die Bildung einer neuen Epidermis, die schließlich zu einer neuen, jünger wirkenden Haut führt", erläuterte Gregory Keller, MD, ein Co-Prüfer der Studie. "Die Defensin-basierte Anti-Aging-Technologie ist ein wahrhafter Paradigmenwechsel, den ich nur einmal alle 10 Jahre sehe."

"DefenAge wurde im Sommer des Jahres 2015 im Rahmen einer sogenannten "sanften Produkteinführung" auf den Markt gebracht", kommentierte Nikolay Turovets, PhD, der CEO von Progenitor Biologics. "Heute wird DefenAge von mehr als 300 Ästhetikmedizinern und Medi-Spas in den USA angeboten. Seit der Markteinführung hat DefenAge drei Jahre in Folge ein jährliches Wachstum von mehr als 100 Prozent verzeichnet, und im Jahr 2017 betrug der Umsatz bereits mehr als 2,4 Mio. USD. Auf der Grundlage des nun vorliegenden soliden klinischen Nachweises der Leistungsmerkmale des Produktes werden wir unsere Expansion auf dem Ästhetikmarkt fortsetzen und unseren Kunden auch zukünftig die bestmöglichen Technologien bieten."

Studiendetails

Die Studie wurde von Amy Forman Taub, MD, Vivian Bucay, MD, Gregory Keller, MD, Jay Williams, PhD, und Darius Mehregan, MD, durchgeführt. Es fand eine für Teilnehmer und Prüfer verblindete, Placebo-kontrollierte, multizentrische Studie in ambulanten Einrichtungen statt, für die vierundvierzig weibliche Studienteilnehmer im Alter von 41 bis 71 Jahren mit den Hauttypen I-V registriert wurden. Die Beurteilung erfolgte bei Baseline sowie nach 6 und 12 Wochen. Das dreistufige DefenAge System (Handelsname:

Clinical Power Trio) umfasst: zweiminütige Reveal Masque, 24/7 Barrier Balance Cream und 8-in-1 BioSerum. Der Peer-Review-Artikel trägt den Titel: "Multi-center, double-blind, vehicle-controlled clinical trial of an alpha and beta defensin-containing anti-aging skin care regimen with clinical, histopathologic, immunohistochemical, photographic, and ultrasound evaluation" [Taub A, et al. J Drugs Dermatol. 2018 Apr;17(4):426-441].

Lesen Sie den vollständigen Artikel in der JDD-Ausgabe vom April 2018: http://jddonline.com/articles/dermatology/S1545961618P0426X

Informationen zu DefenAge

DefenAge ® Skincare ist eine technologiebasierte Anti-Aging-Hautpflegelinie, die hauptsächlich über den professionellen Ästhetikmarkt, einschließlich Praxen für Dermatologie und ästhetische Chirurgie, vertrieben wird. Der primäre Inhaltsstoff, Age-Repair Defensins®, verfügt über einen eigenständigen, natürlichen, zielspezifischen Wirkungsmechanismus. Die zum Patent angemeldete Technologie ist ausschließlich in DefenAge verfügbar und gehört nicht zur Kategorie der Wachstumsfaktoren. Das im Rahmen einer klinischen Studie getestete Clinical Power Trio steht im Mittelpunkt des DefenAge Hautpflegeprogramms, das sichtbare Zeichen der Hautalterung auf umfassende Weise behandelt. DefenAge Produkte enthalten keine Inhaltsstoffe tierischen oder menschlichen Ursprungs, Parabene, Formaldehyd-abgebende Konservierungsmittel, Sulfate, Mineralöle, Farbstoffe und Phthalate sowie kein BPA.

Die Produkte sind auf der Website www.DefenAge.com erhältlich.

