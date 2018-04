Neu im Außenpolitischen Ausschuss

ÖVP und FPÖ starten gemeinsame Initiative zur Anerkennung der deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien

Wien (PK) - Nach einigen Anläufen setzt sich die FPÖ in einer Entschließung einmal mehr für die Anerkennung der deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien ein - nun allerdings mit Unterstützung der ÖVP (186/A(E)).

Darin wird Außenministerin Karin Kneissl aufgefordert, auf die offizielle Anerkennung der deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien hinzuwirken. Anders als die slowenische Volksgruppe in Österreich sei die deutschsprachige Volksgruppe in Slowenien im täglichen Leben noch immer vielfältigen Diskriminierungen ausgesetzt und nicht anerkennt, kritisieren Josef A. Riemer (FPÖ) und Reinhold Lopataka (ÖVP). Slowenien sei gefordert, den deutschsprachigen AltösterreicherInnen dieselben Rechte einzuräumen wie der italienischen und ungarischen Volksgruppe. (Schluss) keg

