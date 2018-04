AVISO: Verteidigungsminister Kunasek übergibt neues Sturmgewehr an die Militärpolizei

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 05. April 2018, übergibt Verteidigungsminister Mario Kunasek die neue Version des Sturmgewehrs StG77 an das Kommando Militärstreife und Militärpolizei (KdoMilStrf&MP). Im Anschluss findet eine Vorführung statt.



Die an die Bedürfnisse der Militärpolizei angepasste Waffe erfüllt alle Anforderungen, die an ein modernes Sturmgewehr gestellt werden. Das StG77 A1 MP optimiert die Leistungsfähigkeit des Spezialverbandes des Österreichischen Bundesheeres.





Programm

09.00 - 09.30 Uhr Festakt am Exerzierplatz der Maria-Theresien-Kaserne

09.30 - 10.00 Uhr Vorführungen der Militärpolizei (z.B. Personenschutzszenario, Zugriffsvorführung)

Datum: 05.04.2018, 09.00 - 10.00 Uhr

Ort: Maria-Theresien-Kaserne

Am Fasangarten 2, 1130 Wien





