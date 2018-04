Einchecken per Gesichtserkennung als Serviceangebot von Expo Logic

Philadelphia (ots/PRNewswire) - Expo Logic, ein weltweit tätiges Unternehmen für Veranstaltungstechnik, freut sich, sein Serviceangebot für Check-in per Gesichtserkennung in Partnerschaft mit Zenus, einem preisgekrönten Biometrik-Unternehmen, ankündigen zu können.

In diesem Video können Sie den Check-in-Prozess via Gesichtserkennung in Aktion erleben:

http://ww2.expologic.com/facial-recognition-check-in

Dank der spannenden Technologie brauchen die Teilnehmer zum Check-in bei Events tatsächlich nur noch ihr Gesicht. Kürzere Wartezeiten, ein zusätzliches Maß an Sicherheit und personalisierte Teilnehmerbegrüßungen sind nur einige der vielen Vorteile, die mit der Gesichtserkennung einhergehen.

Und so funktioniert es: Ein Veranstaltungsteilnehmer begibt sich im Venue zum Einchecken an einen Kiosk - dieser erkennt bereits bei der Annäherung das Gesicht des Teilnehmers, begrüßt ihn mit seinem Namen und druckt automatisch seinen Ausweis.

"Wir erleben mit, wie die Leute sich freuen, wenn sie mit der Technologie interagieren", sagt Jeff Cooper, President von Expo Logic, "Sie sind begeistert und überrascht von diesem effizienten und persönlichen Check-in-Erlebnis".

Die Kongress- und Veranstaltungsbranche hat ebenfalls positiv reagiert. Die Registrierung per Gesichtserkennung ist seit dem ersten Pilotversuch im Herbst 2017 bereits bei verschiedenen Events zum Einsatz gekommen und wird in diesem Jahr auf vielen weiteren Veranstaltungen genutzt werden, darunter die Community Brands Xperience18 und das Luxury Home Event von Keller Williams.

"Gesichtserkennung ist intuitiv und einfach für den Benutzer. Die Beteiligung der Veranstaltungsteilnehmer hat unsere Erwartungen übertroffen, da die Leute bereits mit der Technologie vertraut sind. Eventplaner, die Abwicklung und Gästefluss maximieren möchten, sollten das auf jeden Fall ausprobieren", erklärt Panos Moutafis, President von Zenus.

Mehr rund um das Thema Einchecken per Gesichtserkennung finden Sie auf der Website von Expo Logic unter www.expologic.com

Informationen zu Expo Logic

Expo Logic ist ein weltweit tätiges Veranstaltungstechnik- und Dienstleistungsunternehmen, das auf Lösungen für integrierte Anmeldung, Lead Retrieval und Tracking von Teilnehmern spezialisiert ist. Expo Logic betreut jährlich über 450 nationale und internationale Veranstaltungen, darunter einige der größten Events in den USA und Europa. Innovative Technologie und exzellenter Kundenservice sind unser Markenzeichen.

Informationen zu Zenus

Zenus ist ein preisgekröntes Unternehmen im Bereich der Gesichtserkennung. Wir wollen Tickets und das lästige Anstehen in langen Warteschlagen abschaffen und zu einem Phänomen der Vergangenheit machen. Wir halten uns an unsere Kernwerte, nämlich:

(i) die Privatsphäre der Menschen respektieren, (ii) kompromisslos redlich handeln, und (iii) gründliche Arbeit leisten.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=FMqChdb8p50

