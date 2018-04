BEÖ begrüßt Klima- und Energiestrategie – E-Mobilitätsoffensive geplant

Die Österreichische Bundesregierung hat heute ihre Klima- und Energiestrategie vorgestellt - Dazu zählt auch der Start einer breiten E-Mobilitätsoffensive

Wien (OTS) - "E-Mobilität bietet viele Wachstumsmöglichkeiten in den Bereichen Fahrzeugproduktion, Ladeinfrastruktur und Produktionstechnologien, ebenso für neue Dienstleistungen und Mobilitätsservices. Die österreichische Automobilbranche kann durch den Ausbau der E-Mobilität bis zu 34.000 Jobs und 3,1 Milliarde Euro an Wertschöpfung bis 2030 generieren.“ So beschreibt die Österreichische Bundesregierung das Leuchtturmprojekt 3, die E-Mobilitätsoffensive, in ihrer heute vorgestellten Klima- und Energiestrategie.

#mission2030 – konkrete Schritte müssen folgen!

Als Interessenvertretung der elf führenden Energieunternehmen Österreichs im Bereich Elektromobilität begrüßt der Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEÖ) diese Strategie. "Mit der geplanten E-Mobilitätsoffensive setzt die Bundesregierung einen wichtigen ersten Schritt. Jetzt müssen bis Sommer die konkreten Maßnahmen folgen. Als BEÖ sind wir zur aktiven Mitwirkung bereit“, so Roland Ziegler, Sprecher des BEÖ.

E-Mobilität ausbauen – im öffentlichen und privaten Bereich

Bis zum Jahr 2030 soll Österreich einen weitgehend CO2-neutralen Verkehrssektor erreichen. Damit dieses ambitionierte Ziel erreicht werden kann, hat der BEÖ bereits in den letzten Jahren ein flächendeckendes Ladenetz geschaffen und setzt sich für den weiteren Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur ein. Darüber hinaus spricht sich der BEÖ auch für rechtliche Anpassungen im Wohnrecht aus, um private Ladeanschlüsse in Mehrparteienhäuern leichter realisieren zu können.

BEÖ: Größtes Ladenetz Österreichs

Der BEÖ und seine elf Energieunternehmen betreiben derzeit 2.000 öffentliche Ladeanschlüsse zwischen Wien und Bregenz. Dieses Netz – einfach Laden und bezahlen mit nur einer Karte – ist das mit Abstand größte öffentliche Ladenetz – und es wächst täglich weiter. "Durch die Versorgung unserer Ladeinfrastruktur mit Strom aus erneuerbarer Energie leisten der BEÖ und seine Mitgliedsunternehmen bereits heute einen wichtigen Beitrag für ein nachhaltiges Energie- und Mobilitätssystem“, so Roland Ziegler abschließend.

Über BEÖ: Der Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEÖ) vertritt die Interessen von elf Energieversorgungsunternehmen in Österreich im Bereich Elektromobilität und setzt sich für eine flächendeckende Versorgung mit Elektromobilität aus Erneuerbarer Energie in Österreich ein. Die Mitglieder sind: Energie AG Oberösterreich Power Solutions GmbH, Energie Burgenland Wärme und Service GmbH, Energie Graz GmbH & Co KG, Energie Steiermark Kunden GmbH, EVN AG, Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB), KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, LINZ Strom GmbH, Salzburg AG/ElectroDrive Salzburg GmbH, Vorarlberger Kraftwerke AG (VKW), Wien Energie GmbH. www.beoe.at

