AVISO: SIMA/PAPAI/STREBL: Jetzt geht’s los! - Die ersten Wiener E-Ladestellen gehen ans Netz

Wien (OTS) - Mit der Eröffnung der ersten E-Ladestellen im öffentlichen Raum beginnt eine neue Ära für die Elektromobilität in Wien. Bis 2020 errichtet Wien Energie im Auftrag der Stadt Wien 1.000 E-Ladestellen für ein flächendeckendes, öffentliches Ladenetz in der Stadt. Am Donnerstag wird die erste E-Ladestelle in Floridsdorf von Ulli Sima, Stadträtin für Umwelt und Wiener Stadtwerke, Floridsdorfs Bezirkschef Georg Papai und Wien Energie-Geschäftsführer Michael Strebl eröffnet und zugleich werden die nächsten Schritte für die E-Mobilität in Wien skizziert.

Die VertreterInnen der Medien sind dazu herzlich eingeladen!

Bitte um Anmeldung unter jasmin.kargl@wienenergie.at

Eröffnung der ersten E-Ladestellen im öffentlichen Raum in Wien

Datum: 05.04.2018, 10:00 Uhr

Ort: Am Spitz 9, 1210 Wien, Österreich

