EINLADUNG Veranstaltung „(Selbst)Verständnis Wirtschaft: Was 14-Jährige über Wirtschaft wissen sollten“, 5. April 2018, 18:00 Uhr

die Wirtschaft als Teilsystem der Gesellschaft betrifft jede Bürgerin/jeden Bürger. Gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge werden zunehmend komplexer, vernetzter und weisen vermehrt Interdependenzen auf. Somit darf die Frage nicht lauten, was 14-Jährige Jugendliche im Bereich der Wirtschaftsbildung wissen können, sondern was sie wissen müssen, um sich in diesem System zurechtfinden und bewegen zu können. Am Ende der bildungspflichtigen Zeit stehen sie vor dem Übergang in die Spezialisierungsphase, und somit unmittelbar vor einer wichtigen Entscheidung für ihr weiteres berufliches und individuelles Leben. Fast alles was wir tun, hat mit Wirtschaft zu tun. Das Bewusstsein dafür zu schaffen und die Fähigkeit zu vermitteln, sich als mündige Bürgerin/mündiger Bürger im System Wirtschaft bewegen zu können – das verstehen wir unter Wirtschaftsbildung.

Auch die neue Regierung hat sich in ihrem Programm für eine Verbesserung der Wirtschaftsbildung ausgesprochen. Was das für die konkrete Umsetzung und den generellen „Mindset“ bedeutet und von welchen internationalen Beispielen dabei gelernt werden kann, soll bei einer Podiumsdiskussion beleuchtet werden.

Wir würden uns sehr freuen, Sie am 5. April 2018, ab 18:00 Uhr zu dieser Veranstaltung im Haus der Industrie (Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien) begrüßen zu dürfen.

PROGRAMM

17:30 Uhr Einlass

18:00 Uhr Veranstaltungsbeginn

Begrüßung durch Mag. Christoph Neumayer, Generalsekretär Industriellenvereinigung

18:15 Uhr Kurzimpuls: (Selbst)Verständnis Wirtschaft: Was 14-Jährige über Wirtschaft wissen sollten

Univ.-Prof. Dr. Bettina Fuhrmann

Leiterin des Instituts für Wirtschaftspädagogik, WU Wien

18:35 Uhr Wirtschaftsbildung aus 4 Perspektiven: Pädagoge, Schülerin, Initiative, Politik

19:00 Uhr Podiumsdiskussion

• ao. Univ.-Prof. Dr. Christian Friesl, MBA

Bereichsleiter Bildung & Gesellschaft, Industriellenvereinigung

• Univ.-Prof. Dr. Bettina Fuhrmann

Leiterin des Instituts für Wirtschaftspädagogik, WU Wien

• Mag.a Eva Jambor

Board Member IFTE und Youth Start Programmkoordinatorin

• MRin OStRin Mag.a Katharina Kiss

Leiterin der pädagogischen Fachabteilung für kaufmännische Schulen und

Bildungsberatung, BMBWF

• Mag. Herbert Pichler

Pädagoge & Fachdidaktiker Geographie & Wirtschaftskunde

• Marigona Rexhaj

Alumna Programm „Junior“

20:00 Uhr Ende der Veranstaltung, Networking & Austausch

"(Selbst)Verständnis Wirtschaft: Was 14-Jährige über Wirtschaft

wissen sollten"

wissen sollten“



Datum: 5.4.2018, um 18:00 Uhr



Ort:

Haus der Industrie

Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien



