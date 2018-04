ORF SPORT + mit AVL-Finalspiel SK Posojilnica Aich/Dob – SG Union Raiffeisen Waldviertel

Weiters am 4. April: Pressekonferenz zum Casino Grand Prix 2018

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 4. April 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen der Pressekonferenz zum Casino Grand Prix 2018 um 11.00 Uhr und des ersten Finalspiels in der Austrian Volley League Men zwischen SK Posojilnica Aich/Dob und SG Union Raiffeisen Waldviertel um 20.15 Uhr, die Höhepunkte vom Eröffnungsrennen der Rad-Bundesliga um 19.00 Uhr und von der österreichischen Staatsmeisterschaft und Meisterschaft Luftdruckwaffen 2018 um 19.15 Uhr, „Sport am Sonntag“ (Wiederholung vom 1. April) um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und „Vintage Sports“ – eine Zeitreise in Schwarz-Weiß aus dem Sportarchiv des ORF um 22.45 Uhr.

Vier Etappen, vier Bundesländer, fünf Cupwertungen – die 31. Auflage des Casino Grand Prix powered by Westfalia verspricht wieder Hochspannung bis zum Schluss. Österreichs höchstdotierte Springreitserie (45.000 Euro Gesamtdotation plus ein Westfalia-Pferdeanhänger für den Gesamtsieger für die Turniersaison 2019) findet vom 5. bis 8. April in Linz statt. Bei der Pressekonferenz am 4. April in Linz sind unter anderem Vorjahres-Gesamtsieger Christian Schranz, Veranstalter und Topreiter Helmut Morbitzer und der Sportdirektor des Österreichischen Pferdesportverbandes, Franz Kager, mit dabei. Reporter ist Thomas Hölzl.

Der zweite Volley-League-Finalist heißt Union Raiffeisen Waldviertel. Die „Nordmänner“ gewannen in der Johann-Pölz-Halle das vierte Duell mit der SG VCA Amstetten NÖ/hotVolleys 3:1 und entschieden somit die „Best-of-5“-Serie mit 3:1 für sich. Der SK Posojilnica Aich/Dob hatte sein Endspielticket klar mit 3:0 gegen die UVC Holding Graz gelöst. Die „Best-of-7“-Finalserie startet am 4. April. ORF SPORT + überträgt alle Spiele live. Kommentator ist Johannes Hahn.

„Vintage Sports“ zeigt historische Reportagen aus den 1940er, 1950er und 1960er Jahren, zusammengestellt von Michael Ludwig aus dem ORF-Sportarchiv. In Folge 20 ist zu sehen: 1946 Eishockey-Freundschaftsspiel Wien – Prag, 1948 Boxen – Schaukampf Joschi Weidinger (AUT) –Francis Jacques (FRA), 1948 Ringen – Freistil-EM der Herren in Wien, 1953 Fußballländerspiel Irland – Österreich, 1955 Ski alpin – Hahnenkamm-Rennen, 1957 Rodeln – Österreichische Meisterschaften in Villach, 1960 Turnen – Länderkampf Österreich – Schweiz, 1962 Fußball-Meisterschaftsspiel Austria – LASK, 1968 Autorennen – Formel-V-Rennen in Wien/Aspern.

