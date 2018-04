Das Ende der Natur? "Mensch beeinflusst Umwelt massiv"

Podiumsdiskussion zu Mensch und Natur und die Rolle des Anthropozäns als mögliches neues Erdzeitalter

Wien (OTS) - Am Dienstag, 17. April, 19 Uhr veranstaltet der Forschungsverbund Umwelt der Universität Wien in Kooperation mit dem Naturhistorischen Museum Wien eine Podiumsdiskussion zum Thema "Das Ende der Natur? Leben im Anthropozän". Der Geologe Michael Wagreich von der Universität Wien zeigt in einem Impulsvortrag, warum die Forschung über ein neues Erdzeitalter diskutiert und wie tiefgreifend der Mensch in den vergangenen Jahrhunderten bereits in das Erdsystem eingegriffen hat. Im Anschluss diskutieren ExpertInnen, wie die Zukunft auf dem Planeten Erde angesichts der alarmierenden Bestandsaufnahme ausschauen kann.

"Klimawandel, Ressourcenknappheit, die Nutzung von Böden, Artenverlust usw. – der menschliche Einfluss auf die Umwelt ist so massiv, dass wir so gesehen schon im Anthropozän angekommen sind", sagt Michael Wagreich. Der Geologe von der Universität Wien ist Mitglied einer internationalen Arbeitsgruppe, die klären soll, was für die Einführung des Anthropozäns – als neues geologisches Zeitalter und Nachfolger des derzeitigen Holozäns – spricht und wann sein Beginn festgesetzt werden könnte. "In vielen Parametern, z.B. beim CO2-Gehalt in der Atmosphäre, bei den Mengen an transportiertem und umgeschichtetem Sediment oder bei der Aussterberate von Organsimen, werden die natürliche Schwankungsbreite und Raten des Holozäns zum Teil weit überschritten. Der Mensch bestimmt viele geologische Prozesse, so dass manche ihn bereits als eine geologische Großmacht ansehen“, so Wagreich



Die Debatte über das Anthropozän ist schon länger keine rein naturwissenschaftliche mehr. Sie hat auch für die Sozial- und Geisteswissenschaften große Bedeutung: "Es geht darum, welche Stellenwert die Gesellschaft der Natur zuschreibt. Der Begriff Anthropozän zeigt uns: Wir haben eine Grenze überschritten. Die Spuren der Umweltveränderung werden für immer in den Schichten der Erde bleiben. Damit wird die Zukunft des gesamten Lebenssystems Erde anders verlaufen als wir das 12.000 Jahre lang gewöhnt waren", erklärt die Germanistin Eva Horn: "Wir müssen jetzt aktiv auf den planetarischen Befund reagieren. Es geht darum, Umweltpolitik nicht als einen Seitenaspekt von vielen zu sehen, sondern als den Grund von Politik", so die Forscherin der Universität Wien, die derzeit an einer Einführung in den Begriff "Anthropozän" arbeitet.



Der Begriff Anthropozän steht für einen massiven Umbruch im Verhältnis von Mensch und Natur. Aber ist es überhaupt sinnvoll, vom Menschen als geologische Kraft zu sprechen? Ist nicht viel mehr eine bestimmte Lebensweise für diese Veränderungen verantwortlich? Kann uns der Begriff des Anthropozäns zu einem neuen Verständnis von Natur und Umweltpolitik führen? Steuern wir einer Umweltkatastrophe, dem "bösen" Anthropozän, entgegen oder gibt es Hoffnung auf ein lebenswertes "gutes" Anthropozän durch technologische Lösungen? Diese Fragen diskutieren Michael Wagreich und Eva Horn zusammen mit der Umwelthistorikerin Verena Winiwarter und dem deutschen Bestseller-Autor und Journalisten Christian Schwägerl.

Das Ende der Natur? Leben im Anthropozän

Begrüßung durch Christian Köberl (Generaldirektor Naturhistorisches Museum Wien und Professor der Universität Wien), Jean-Robert Tyran (Vizerektor für Forschung der Universität Wien) und Thilo Hofmann (Leiter Forschungsverbund Umwelt der Universität Wien)



Einführungsvortrag Von Michael Wagreich, Sedimentologe der Universität Wien: "Das Anthropozän – Ist der Mensch eine neue geologische Großmacht?"



Im Anschluss Podiumsdiskussion:

Eva Horn, Professorin für neuere deutsche Literatur und Kulturwissenschaft an der Universität Wien, Christian Schwägerl, Wissenschaftsjournalist und Autor des Bestsellers "Menschenzeit: Zerstören oder gestalten? Die entscheidende Epoche unseres Planeten", Michael Wagreich, Sedimentologe und Ao. Professor der Universität Wien, Mitglied der Anthropozän-Arbeitsgruppe / Internationale Kommission für Stratigraphie (ICS), Verena Winiwarter, Professorin für Umweltgeschichte an der Universität für Bodenkultur, Wien und "Wissenschafterin des Jahres 2013"



Die PodiumsteilnehmerInnen stehen MedienvertreterInnen bei Interesse für Interviews zur Verfügung.

Datum: 17.04.2018, 19:00 Uhr

Ort: Naturhistorisches Museum Wien, Haupteingang

Maria-Theresien-Platz , 1010 Wien, Österreich

Url: http://umwelt.univie.ac.at/aktivitaeten/umwelt-im-gespraech/anthropozaen/anmeldung/

