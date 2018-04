Wien-Döbling: Einbruch in Geschäft mit großer Schadenshöhe

Wien (OTS) - In der Zeit von 12. bis 16. März 2018 brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Geschäftslokal in der Grinzinger Allee ein und erbeuteten rund 130.000 Euro Bargeld sowie Schmuck und Wertgegenstände im Gesamtwert von rund 60.000 Euro. Näheres ist derzeit unbekannt, das Landeskriminalamt (Außenstelle West) führt die Ermittlungen.

