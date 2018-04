NEOS: Gute Arbeitsmarktzahlen endlich für notwendige Reformen nutzen

Gerald Loacker: „Bei der steigenden Zahl an offenen Stellen ist es Zeit, bei Zumutbarkeitsbestimmungen und Qualifizierungsmaßnahmen Tempo zu machen.“

Wien (OTS) - Erfreut zeigt sich NEOS-Arbeitsmarktsprecher Gerald Loacker über die heute präsentierten Arbeitsmarktzahlen: „Es ist erfreulich, dass die Zahl der Arbeitslosen wieder zurück gegangen ist. Hinter jeder Zahl steckt schließlich eine Person, die wieder selbstbestimmter leben kann.“ Nun sei es wichtig, diese positive Ausgangslage für Reformen zu nutzen, betont Loacker: „Der Zeitpunkt für Reformen ist jetzt! Wir müssen dieses Fenster der günstigen Konjunktur nutzen, um den Arbeitsmarkt für die Zukunft fit zu machen. Denn in Zeiten von sinkender Arbeitslosigkeit und einer steigenden Zahl offener Stellen ist es leichter, wirklich große, sinnvolle Maßnahmen anzugehen. In Anbetracht von im Schnitt knapp 100.000 offenen Stellen 2017 wird klar, wie dringend hier der Handlungsbedarf ist.“

Loacker fordert deshalb, endlich die Zumutbarkeitsbestimmungen zu reformieren: „Es gibt in Österreich ein massives Arbeitskräftegefälle zwischen Osten und Westen, hier braucht es klare Maßnahmen. Auch gezielte Qualifizierungsmaßnahmen für ältere Arbeitsuchende oder Langzeitarbeitslose haben in der aktuellen Konjunktur bessere Erfolgschancen.“ Die gute Lage am Arbeitsmarkt mache zudem die geblockte Altersteilzeit endgültig unnötig. „Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist die geblockte Altersteilzeit nur vertretbar, wenn die betreffende Stelle nicht nachbesetzt wird. Daher ist die geblockte Altersteilzeit nur eine Förderung für Betriebe, Stellen abzubauen. Das ist jedenfalls kontraproduktiv,“ so Locker abschließend.

